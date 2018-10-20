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Silah ürettiği evinde 40 tabanca ve bir tüfekle yakalandı

Konya’da evinin bir odasını küçük çaplı silah imalathanesine çeviren bir kişi 40 kurusıkı tabanca, 1 yarı otomatik av tüfeği ve kurusıkı tabancaları normal tabancaya çeviren torna makinesi ile yakalandı.

Konya'da evinin bir odasını küçük çaplı silah imalathanesine çeviren bir kişi 40 kurusıkı tabanca, 1 yarı otomatik av tüfeği ve kurusıkı tabancaları normal tabancaya çeviren torna makinesi ile yakalandı.


Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü mahallesinde Yusuf B'nin evinde arama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evin bir odasının küçük çaplı silah imalat atölyesine dönüştürüldüğünü belirledi. Atölyede 40 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 2 şarjör, kurusıkı tabancaları normal tabancaya çeviren elektrikli torna makinesi, kurusıkı tabancaların namlularına yiv açmada kullanılan 5 matkap ucu, namlu sıkıştırma aparatı, uç değiştirme aparatı ve namluyu temizlemek için kullanılan tel fırça ele geçirildi.


Malzemelere el konulurken ev sahibi gözaltına alındı.

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