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01 Ağustos 2018 13:32

Silahla adam yaraladı, 10 yıl yattığı cezaevine tekrar girdi

Konya’da 10 yıl yattığı cezaevinden 11 gün önce çıkan bir şahıs, karıştığı silahlı kavgada 1 kişiyi ağır yaralayınca tekrar tutuklanarak cezaevine girdi.

Silahla adam yaraladı, 10 yıl yattığı cezaevine tekrar girdi

01 Ağustos 2018 13:32


Olay, geçtiğimiz gün merkez Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Çifthisar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan kahvehanede Ersen Ç. (45) ile M.İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavganın ardından M.İ.’nin arkadaşı Murat D. (34) av tüfeğiyle Ersen Ç.’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Bacağından aldığı silah yarasıyla ağır yaralanan Ersen Ç. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli Murat D. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



10 yıl yattığı cezaevinden 11 gün önce çıkmış


Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Murat D.’nin 10 yıldır yattığı cezaevinden 11 gün önce tahliye olduğu öğrenildi. Şüpheli Murat D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yaşanan kavga anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde tüfekle vurulduktan sonra yaralanan Ersen Ç.’nin yere düşmesi ve vatandaşların yaralıyı güneşten korumak için üzerine örtü tuttukları görülüyor.




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