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30 Nisan 2018 18:26

Silahlı kavgada yaralanan genç 21 gün sonra hayatını kaybetti

Konya’da iki aile arasında yaşanan silahlı çatışmada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, olaydan 21 gün sonra hayatını kaybetti.

Silahlı kavgada yaralanan genç 21 gün sonra hayatını kaybetti

30 Nisan 2018 18:26


Olay, 9 Nisan Pazartesi saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşu iki aile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüşen olayda, Polat Aslıvar bacağından, Nizamettin Aslıvar karnından ve kardeşi Bektaş Aslıvar ise başından yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Numune Hastanesindeki müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bektaş Aslıvar bugün yaşam mücadelesini kaybetti.


Polis ekipleri olayın ardından yaralıların ifadelerine başvurdu. Yaralılardan Polat Aslıvar’ın ifadesinde başka bir olayda bacaklarından vurulan oğluna geçmiş olsun ziyaretine gelmedikleri için komşularıyla tartıştığını ve olayın bundan yaşandığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler Kazım U. (32), Güven Y. (34) ve Yahya Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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