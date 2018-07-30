Türkiye genelinde 9 bin 500’e yakın üyesiyle kamu kuruluşlarında çalışan sivil memurların hakları korumak amacıyla kurulan Sivil Memurlar Sendikası’nın Konya İl Başkanlığına Ümit Karaca’nın emekli olmasının ardından Konya 3. Ana Jet Üssünde görev yapan Fehmi Mıngır atandı. Başkan Fehmi Mıngır, sendikanın Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde rütbeli personel ile birlikte çalışan, kurumların her türlü teknik, hukuki, mali, idari ve destek hizmetlerini yürüten ve askerlerin tabi olduğu 24 saat esasına göre çalışma ve disiplin şartlarına tabi olan, ancak birçok imkandan yararlanmayan memurların hakları savunmak olduğunu söyledi.

“Ayrımcılık son bulsun"

Sivil Devlet memurlarına yapılan ayrıştırma ve üvey evlat muamelesinin son bulması gerektiğini belirten Fehmi Mıngır, “Bizler 40 bin sivil memur ve 140 bin kişiyi bulan aileleri olarak, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışmanın risk ve güçlükleri çerçevesinde, mali haklarımızın askerlerle birlikte ele alınarak iyileştirilmesini ve ayrıştırılmanın son bulmasını, Fiili Hizmet Süresi Zammı-Yıpranma Hakkının verilmesini, orduevi-sosyal tesis, lojman ve servislerden ayırımcılık yapılmadan faydalanmayı istiyoruz. Bu güne kadar sendikamıza hizmet eden Konya İl Başkanımız Ümit Karaca’ya ve tüm işleri temsilcilerim üyelerimiz ve sendikam adına kendilerine teşekkür ediyorum. Aldığım bu onurlu görevi layıkıyla yerine getireceğimin ve camiamızın hak ve menfaatlerine yönelik olarak her türlü girişimi yerinde ve zamanında yapacağımın bilinmesini isterim” diye konuştu.