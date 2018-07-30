Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 14:16

SİME-SEN Konya İl Başkanı Fehmi Mıngır oldu

Sivil Memurların Hakları ve talepleri konusunda çalışan Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN)’nın Konya İl Başkanlığına Fehmi Mıngır atandı.

SİME-SEN Konya İl Başkanı Fehmi Mıngır oldu

30 Temmuz 2018 14:16


Türkiye genelinde 9 bin 500’e yakın üyesiyle kamu kuruluşlarında çalışan sivil memurların hakları korumak amacıyla kurulan Sivil Memurlar Sendikası’nın Konya İl Başkanlığına Ümit Karaca’nın emekli olmasının ardından Konya 3. Ana Jet Üssünde görev yapan Fehmi Mıngır atandı. Başkan Fehmi Mıngır, sendikanın Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde rütbeli personel ile birlikte çalışan, kurumların her türlü teknik, hukuki, mali, idari ve destek hizmetlerini yürüten ve askerlerin tabi olduğu 24 saat esasına göre çalışma ve disiplin şartlarına tabi olan, ancak birçok imkandan yararlanmayan memurların hakları savunmak olduğunu söyledi.



“Ayrımcılık son bulsun"


Sivil Devlet memurlarına yapılan ayrıştırma ve üvey evlat muamelesinin son bulması gerektiğini belirten Fehmi Mıngır, “Bizler 40 bin sivil memur ve 140 bin kişiyi bulan aileleri olarak, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışmanın risk ve güçlükleri çerçevesinde, mali haklarımızın askerlerle birlikte ele alınarak iyileştirilmesini ve ayrıştırılmanın son bulmasını, Fiili Hizmet Süresi Zammı-Yıpranma Hakkının verilmesini, orduevi-sosyal tesis, lojman ve servislerden ayırımcılık yapılmadan faydalanmayı istiyoruz. Bu güne kadar sendikamıza hizmet eden Konya İl Başkanımız Ümit Karaca’ya ve tüm işleri temsilcilerim üyelerimiz ve sendikam adına kendilerine teşekkür ediyorum. Aldığım bu onurlu görevi layıkıyla yerine getireceğimin ve camiamızın hak ve menfaatlerine yönelik olarak her türlü girişimi yerinde ve zamanında yapacağımın bilinmesini isterim” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç