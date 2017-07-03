Sinyal kesici jammerla 13 bin lira çalan şüpheliler yakalandı

Olay, 28 Temmuz günü merkez Meram ilçesi Muhacir Pazarı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul A.’ya ait olduğu öğrenilen 42 EAL 80 plakalı otomobil park halindeyken araç içerisinde bulunan 13 bin lira çalındı. Aracında bıraktığı paranın yerinde olmadığını gören Ertuğrul A. polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri araçta zorlama ve zarar olmaması nedeniyle hırsızlık olayında sinyal kesici jammer kullanıldığını belirledi.

Suçüstü yakalandılar

Jammerla araçlardan hırsızlık yapan iki şüpheli üzerinde çalışma yapan ekipler, geçtiğimiz gün merkez Meram ilçesi Mahmuriye Mahallesi yakınlarında iki şüphelinin elindeki jammerla 42 AJ 807 plakalı aracı kontrol ettiklerini tespit etti. Polis ekipleri hırsızlık şüphelileri İsmail K. ve Hasan U.’yu yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli İsmail K.’nın benzer suçlardan poliste 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.