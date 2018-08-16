Şirketlerin kredi borçlarına yapılandırma imkanı

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu’ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizde faaliyetine devam eden banka, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri ve finansman şirketlerine kredi borcu bulunan şirketlerin, borçlarını geri ödeme ve anlaşma karşılığı yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Bu doğrultuda şirketler borçlu olduğu banka veya finansman şirketleriyle karşılıklı uzlaşarak borçlarını yapılandırma yoluna gidebileceklerdir. Anlaşma karşılığında yapılacak sözleşmeyle şirketler, söz konusu kredi borçlarının vadelerini uzatabilir, mevcut kredilerini yenileyebilir, isterse ilave kredi alabilecektir. Ayrıca kredinin anaparasından kaynaklanan faiz, temerrüt faizi gibi her türlü alacak indirilecek veya tamamen vazgeçilecektir” denildi.