Sitenin bahçesindeki bisikletin çalınma anı kamerada

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Mollakasım Sokak üzerinde bulunan Aydınlar Sitesinde kilitli olan Nazmi Küçüker’e ait bisiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Nazmi Küçüker, sitenin güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, sitenin bahçesine giren bir şahsın, bir süre dolaştığı ardından bisikletlerin bulunduğu yere yöneldiği görülüyor. Görüntünün devamında, site bahçesinde kimsenin olmadığını fark eden şüpheli daha sonra bisikletin yanına oturup kilidini kırıyor. Şüpheli daha sonra bisikleti alarak gözden kayboluyor.