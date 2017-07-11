Sızdırmazlık raporunda kontrolsüzlük endişesi

Otogaz sistemleri üretimi yapan Ömer Atiker Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Atiker yaptığı açıklamada, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenerek geçtiğimiz ay yürürlüğe giren 2018 yılı başında ise zorunlu uygulamaya geçecek Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) hakkındaki yönetmelikte bazı maddelerin sektörde kontrolsüzlüğü gündeme getirdiğini söyledi.

Ömer Atiker, “Yapılan değişiklik ile montaj sonrası araç sahipleri sızdırmazlık belgesi alması gerekirken yeni uygulama ile bu belge alınmadan montaj yapan firmanın verdiği sızdırmazlık raporu ile direk olarak muayeneye gidebiliyor. Oysa araçlarda montaj yapan firmanın hem montaj hem de kontrol mekanizması olması çok etik görünmemektedir. Bizler üretici firma olarak denetimden yanayız. Montajcıların hem montajı yapması hem de kendi montajını kontrol eden olması beraberinde birçok sorunu da getirecektir” dedi.

Atiker, AİTM yönetmeliğinde yer alan ’ECE R 115’ regülasyonu uygulamasının Türkiye’de teknik olarak gerçekleşemeyeceğini dile getirerek, “Türkiye de bulunan laboratuvarlar bu konuda yeterli değil, aslında dünyada hiçbir ülkede uygulaması olmayan bu regülasyona geçişi bizce sektöre darbe vuracaktır. Tüketicinin mağdur olmaması gerekir. Kaliteli ürün, kaliteli montajla tüketiciyi memnun edecek duruma gelir. Oysa bu tür eksik ve kontrolsüz uygulamalar tüketicinin mağduriyetini artıracaktır” şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemlerde kontrol merkezleri aracılığıyla kayıt altına alınan ve süresi dolduğu zaman yenilenen sistemlerin yeni uygulama ile takip edilemeyeceğini, vergi kaybının ortaya çıkacağını, eski tadilat görmüş kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin kullanılma olasılığının artacağını belirten Atiker, “Merdiven altı firmalar sektöre ve ekonomiye darbe vuracaktır. Bizler sektör adına denetimlerin kesinlikle yapılmasından yana olduğumuzu ifade etmek isteriz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ya da görevlendirilen kurum veya kuruluşlar aracılığıyla kontrol ve denetim yapılmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.