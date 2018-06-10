SOBE’de iftar coşkusu

Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı tarafından farkındalık oluşturmak ve otizmli bireylerin sosyal hayata daha hızlı adapte olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklere her zaman vakit ayıran Konya protokolü, otizmli bireyleri ve ailelerini yine yalnız bırakmadı.

Tesisleriyle ve idari yapısıyla dünya standartlarında hizmet veren ve yüzlerce aileye ışık olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfında düzenlenen iftar programına Konya Valisi Yakup Canbolat, Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Milletvekili Adayları Ali Sürücü ve Osman Seçkin, Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları, SOBE Yöneticileri, otizmli bireyler ile birlikte aileleri katıldı.

İftar öncesi söz alan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Özel bir günde, özel bir binamızda ve özel misafirlerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Otizmli bireylerimize ve ailelerine moral kaynağı olan ve her zaman desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz başta olmak üzere, değerli rektörümüze, üst düzey yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Buradan istifade eden bireylerimizin ve ailelerinin huzur içinde olmalarını, mutlu olmalarını istiyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz. Yine otizm konusunda toplumsal bir bilinç oluşturma ve otizm erken tanısı için ebeveynlerin dikkatini çekme amacıyla birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Otistik çocuklarımızın eğitimleri ve rehabiliteleri için uzman bir kadroyla en iyi koşullarda hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu konuda büyük mesafe kat ettiğimize inanıyorum” dedi.

Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfının alanında önemli bir hizmeti yerine getirdiğine dikkat çeken Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de konuşmasında, “Üniversitelerin SOBE Vakfı ve benzeri toplumun sorunlarına çözüm üretmek üzere oluşturulmuş olan sivil toplum kuruluşlarına rehberlik etmek, yardımcı olmak, işlerini kolaylaştırmak ve bu faaliyetlerin topluma doğru aktarılması yönünde gayret göstermek adına yapılması gereken işlere destek veriyoruz, katkı sağlıyoruz. Eğitim fakültemizde, Sağlık Bilimleri Fakültemizde, Tıp Fakültemizde, İlahiyat Fakültemizde bu SOBE vakfının daha nitelikli hizmet vermesi için gayret ediyoruz. Böyle bir organizasyonda, güzel bir Ramazan gününde sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Vakıf bünyesinde görevli personellerimize, gönüllü hizmet veren tüm kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

İftar programında Atletizm Bölge Şampiyonasında dereceye giren özel sporculara madalyaları verildi. Atletizm Bölge Şampiyonasında 200 metre koşu ve uzun atlamada şampiyon olan Furkan Arslan’a madalyası, Konya Valisi Yakup Canbolat tarafından verildi. Yine aynı yarışmada 100 metre koşuda şampiyon alan Melda Betül İnan’a madalyası Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından verildi.

SOBE bünyesinde özel sporcuları müsabakalara hazırlayan Özel Sobe Spor Kulübü eğitmeni Savaş Bağhan’a da plaketi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından verildi.