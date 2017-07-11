Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri Konya merkezli İstanbul ve Diyarbakır’da operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamsında önceden belirlenen farklı adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği ’Ares’in de katıldığı aramalarda 34 kilo 416 gram esrar, 4 parça halinde 1 kilogram 663 gram eroin, 1,2 gram kokain, 2 bin 51 ecstasy hap, 25 adet reçetesiz suboxone hap, bir adet kullanıma hazır şırınga içerisinde 7 mililitre eroin ele geçirilirken 30 kişi gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.