Son şampiyonlar Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak

2017-18 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2017-18 Türkiye Kupası şampiyonu Akhisar Belediyespor arasında yarın saat 20.45’de Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak müsabaka öncesi maçın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakiplerini geçen sezon kazandıkları Türkiye Kupası için tebrik etti. İki şampiyon takımın kozlarını paylaşacağını dile getiren Fatih Terim, son 10 Süper Kupa’nın 5’ini alan Galatasaray’ın yarın da bir diğerini almak için mücadele vereceğini söyledi.

Fatih Terim’in 400’üncü maçı

Teknik adamlık kariyerinde 400’üncü maçına çıkacak Fatih Terim, bütün maçlarına gururla çıktığını ifade ederek, “Rakam çok yüksek evet. Ama burada kazanılan çeşitli kupalar da var. Keşke ara vermeseydik de kupalar daha fazla kupa olsaydı. Çok şükür Allah’a bu kadar kupa almışız. Daha unuttuğumuz birkaç kupa da vardır. Ama hepsini gururla yaşadım. Bütün bu maçlara gururla çıktık. Allah’a şükürler olsun ki Allah bizi mahcup etmedi ki, bu hayata değişik başarıları sığdırdık. Umut ediyorum ki bu başarıları daha fazla artırırız” dedi.

“Bu duygusallık gerçek hayatta böyle olmuyor”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, taraftarın doğal olarak transfer istediğini ancak bu duygusallığın gerçek hayatta böyle olmadığını söyledi. Terim konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Galatasaraylılar şunu bilmelidir ki; imkanımıza göre ve durumumuza göre her şeyi ince eleyip sık dokuduğumuzdan emin olabilirler. Hiç ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Bir değişim yaşayacağız, yaşamalıyız. Bu ekonomik, teknik ya da idari olabilir ama Galatasaray’ın bugününü de yarınını da düşünmek zorundayız, düşünmek mecburiyetinde olan bir dönem geçiriyoruz. Böyle gider mi? Hayır. Bu kadar anormal fedakarlıklarla çok zor görünüyor. Onun için hepimiz anormal şekilde efor sarfediyoruz. İnşallah bunun karşılığını da alacağız. Ama dediğim gibi, şimdi her taraftar her Galatasaraylı doğal olarak transfer istiyor, gönülde öyle istiyor. Ama bu duygusallık gerçek hayatta böyle olmuyor. Onun anlayışını gösterirlerse çok mutlu oluruz. Birçok şeyle aynı anda uğraşıyoruz. Keşke bir gün kapalı kapılar ardına gidebilsek de anlatabilsek. Ve ben ısrarla geriye doğru bakan, şu şöyle bu böyle yapmış diyen biri değilim. Bundan sonra ne yapacağım planım programım beni çok ilgilendiriyor. Bizim gibi büyük kulüpler hadi daralalım deyip küçülemezler. Daralabilmek için başka formüller üretmeliler. Ama 31 Ağustos’a kadar merak etmesinler. Başkanımızın ve yönetim kurulumuzla beraber gece gündüz çalışıyoruz.”

Safet Susic: "Ofansif futbolcu tercih edeceğim”

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Safet Susic, maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Susic, yeni takımında da ofansif futbol anlayışını tercih edeceğini belirterek, “Türkiye’nin en iyi takımına, en son şampiyonuna karşı oynayacağız. Bunun farkındayız. Sezon öncesi kamp çalışmalarımızı çok iyi geçirdik. Oyuncularımızın tamamına yakını hazır diyebilirim. Bazı futbolcularımız geç geldi. Bunlar haricinde tüm takım olarak yarın ki maça hazırız ve Galatasaray’a karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bugüne kadar bütün çalıştırdığım takımlarda ofansif futbolu tercih ettik. Takımlarım hep ofansif futbol oynadı. Ben Akhisar’a geldiğimde bunu yapmak istedim. Yarınki maçta Galatasaray’a karşı oynuyorsunuz istediğiniz gibi gidemezsiniz katı bir takım var karşınızda. Alanyaspor’dayken özellikle ofansif alandaki bütün futbolcularımız çok kaliteli futbolculardı ve çok güzel goller attık. Şimdi Akhisarspor’da yolun başındayız bir şey söyleyemeyeceğim ama burada da aynı futbol mantalitesini uygulayacağım. Ve futbolcularımda 1 ay boyunca görerek hissettim ki, Akhisar’da da çok ama çok iyi şeyler yapacağız” şeklinde konuştu.

Bilal Kısa: “Yine bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz”

Akhisar Belediyespor Takım Kaptanı Bilal Kısa, Türkiye Kupası’nı kazanarak bir ilki gerçekleştirdiklerini, Süper Kupayı da alarak yine bir ilke imza atmayı arzuladıklarını söyledi.

Bilal Kısa şöyle konuştu:

“Bizim için güzel bir kamp dönemi geçti. 1 aylık bir dönem geçirdik iyi hazırlık maçları oynadık. İnşallah bunu da yarın Süper Kupa maçında en iyi şekilde başlayıp en iyi şekilde bitirip kazanmak istiyoruz. Türkiye Kupasını kazanarak Akhisarspor tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Yine önümüzde bir ilk var, Akhisarspor için tarihinde ilk defa Süper Kupa’yı oynayacağız. İnşallah kazandığımız takdirler Süper Kupayla yolumuza devam edeceğiz. Bizim için çok önemli ve değerli bir kupa. Galatasaray ile oynamak daha da değer katıyor bu maça. Bütün takım arkadaşlarımızla en iyi mücadeleyi gösterip kupayı kazanmak istiyoruz.”

Selçuk İnan: “İnşallah kazanan taraf biz oluruz”

Galatasaray Takım Kaptanı Selçuk İnan ise, Süper Kupa’yı kazanan taraf olmak istediklerini dile getirdi. İyi bir kamp dönemini geride bıraktıklarına değinen İnan, “Sezonun ilk resmi maçı. Önemli bir maç bizim için. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Geçen sene şampiyon olduk. Öncelikle futbolun, dostluğun kazanmasını istiyorum. Ondan sonra inşallah kazanan taraf biz oluruz. Çünkü takım olarak bu maçı oynamaya alışık bir takım olduğumuz için de yarın bu kupayı kazanmak istiyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.