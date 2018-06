Dönem Konya Milletvekili Adayı Ahmet Sorgun, Dünya’da en güvenilir seçimlerin Türkiye’de yapıldığını belirterek, AK Parti’nin sadece kendisine verilen oyun değil bütün oyların gözlemcisi, takipçisi olduğunu söyledi.

24 Haziran seçimlerine sayılı günle kala seçim gezilerine devam eden Dönem Milletvekili Adayı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte Konya Adalet Sarayında bir takım ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretler sonrasında konuşan Dönem Konya Milletvekili Adayı Ahmet Sorgun, dünyada en güvenilir seçimlerin Türkiye’de yapıldığını belirterek, “Bütün siyasi partilerin gerek sandıktan başlayarak yüksek seçim kuruluna kadar her kademede temsilcileri var. Konya’da ve Türkiye’de seçimlere katılım her zaman en üst seviyede oldu. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ülkeler de yüzde 30’larda, 40’larda 50’lileri bile bulamazken ülkemizde bunlar yüzde 80’leri, 85’leri buluyor. Bu da milletimizin iradesine ne kadar sahip olduğunu gösteriyor. Şuanda eğitimler gerek seçim kurulları bakımından gerek teşkilatlarımız bakımından sandığa yönelik eğitimler, seçim kurulu üyelerimize, partili üyelerimize yönelik eğitimler, müsaitlerimize yönelik eğitimler ve materyaller tamamen hem resmi olarak yapılanlar basıldı dağıtıldı ilgililerine teslim edildi. Hem bizim açımızdan seçim işleri olarak AK Parti genel merkezi seçim işleri olarak bütün Türkiye’ye ilçe ölçeğinde tek tek seçim günü materyallerini bizim kendi açımızdan dağıttık, eğitimlerini verdik. Animasyonları hazırladık ve her şeyden önce ellerinde seçim mevzuatı gerek çok meşhur 298 sayılı seçim kanunu ve ilgili yönetmelikler yüksek seçim kurulunun yönetmelikleri yüksek seçim kurulunun yönetmelikleri genelgeleri bunu adeta biz dersimizi çalıştık genel merkezi olarak çalıştık, teşkilatlarımız olarak çalıştık hiçbir oyun yanlış kullanılmaması, tüm vatandaşlarımızın sandığa gitmesi, sandığa gittiğinde oyunu, tercihini en doğru şekilde yapması, yaptığı tercihlerin de en doğru şekilde sonuçlara yansıması bizim bütün arzumuz, emelimiz budur. Vatandaşımız hangi tercihi yapmışsa sonuçlara bu şekliyle yansıması ak parti sadece kendisine verilen oyun değil bütün oyların adeta gözlemcisidir, takipçisidir. Milli iradenin takipçisidir. Milli irade nasıl tecelli ederse biz buna başından bu tarafa saygı duyduk bizim için bütün oylar, herkesin oyu kutsaldır ve eşittir. Birilerine göre dağda ki çobanla kendilerini elit gören ayrılıkçı görenler o oyları ne yazık ki bir tutmuyorlar. Ama bizim için bütün vatandaşlarımızın oyları eşit tir, aynı değerdedir, aynı özgül ağırlıktadır” dedi.