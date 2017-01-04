Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 14:40

Sosyal belediyecilikte örnek şehir Konya

Sosyal belediyecilikte örnek şehir Konya

04 Ocak 2017 14:40

Konya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Belediyecilik alanında Türkiye’ye model olan Sosyal Kart ile 2016 yılında hiç geliri olmayan ailelere destek olmaya devam ederken; Konya genelinde 16 binden fazla öğrenciye de eğitim yardımını sürdürdü.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın bir sevgi, merhamet ve şefkat şehri olduğunu belirterek, belediyecilik çalışmalarında fiziki çalışmalar kadar sosyal ve kültürel çalışmalara da önem verdiklerini ifade etti.

Sosyal Kart Türkiye’ye örnek
Konya merkezde hiç geliri olmayan ailelere yönelik 2010 yılından bu yana Sosyal Kart uygulamasını sürdürdüklerini belirten Başkan Akyürek, Türkiye’ye örnek olan uygulamanın; insan onurunu düşünen, kullanımı kolay, ihtiyaç sahibini rencide etmeyen ve tercih ettiği ürünü alma imkanı sağlayan modern bir sistem olduğunu söyledi. Sosyal Kart uygulamasından 2016 yılında 7 bin 924 ailenin yararlandığını, 2010 yılından bu yana yararlanan aile sayısının toplam 38 bin 618 olduğunu belirten Başkan Akyürek, Sosyal Kart kapsamında bulunan, sosyal güvencesi ve hiç geliri olmayan ailelerin mahalle bakkalından ekmeğini almaya ve su faturalarının ödenmeye devam ettiğini söyledi.

Öğrencilere eğitim yardımı
Öğrencilere yönelik eğitim yardımlarını Yeni Büyükşehir Yasası ile Konya’nın 31 ilçesine yönelik sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Akyürek, şu anda şehit ve gazi çocuğu, öksüz, yetim, yüzde 40 ve üzeri engelli, anne-babası resmen ayrı, TEOG sınavına göre Türkiye Geneli yüzde 0,1 dilimde girenlerden 2016 yılında 16 bin 151 öğrencinin eğitim yardımından faydalandığını dile getirdi. Başkan Akyürek, 2004 yılından bu yana 77 bin 330 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine eğitim yardımında bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Evde berber hizmeti
Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın geçtiğimiz aylarda başlattığı Evde Berber hizmeti de ilgi görüyor. Konya merkezde evinden çıkamayacak kadar yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç erkeklerin yararlanabildiği hizmet kapsamında görevli personeller evlere giderek tıraş hizmeti veriyor. Evde Berber hizmetine 221 15 10 nolu numaradan ulaşılabiliyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    5°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç