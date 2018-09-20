Sosyal medya fenomeni koç Alex, dünya evine girdi

Konya'da yavruyken sahiplenilen sosyal medya fenomeni koç Alex ile koyun Hülya, nikah şahitliğini Pascal Nouma'nın yaptığı bir düğün töreni ile dünya evine girdi.

Yavruluğundan itibaren sosyal medya fenomeni haline gelen 11 aylık koç Alex, Hülya isimli koyunla düzenlenen törenle dünya evine girdi. Damatlık ve gelinlik giydirilen koç ve koyun, oluşturulan düğün konvoyuyla birlikte nikahın yapılacağı alana getirildi. Konya'da bir restoran da yapılan bu ilginç düğüne eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma da katıldı.

Koyunların nikah şahidi olan Nouma'nın eğlenceli halleri dikkat çekti. Nikah merasimin de temsili nikah memuru evlilik cüzdanını Pascal Nouma'ya verdi. Nouma'da evlilik cüzdanını gelin koyun Hülya'ya teslim etti. Nikah merasiminin ardından takı törenine geçildi. Gelin koyun Hülya'ya damat Alex'in sahibi tarafından beşi bir yerde takıldıktan sonra çiftin pastası yine Pascal Nouma tarafından kesildi.

Düğünün ardından Pascal Nouma futbol topuyla kısa bir gösteri yaparken, sonrasında ise şarkı söyledi.