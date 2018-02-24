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24 Şubat 2018 08:51

Soyguncular araçları bozulunca yakalandı

Konya’da gece saatlerinde bir markete giren iki şüpheli marketçiyi bıçaklayarak yanlarına aldıkları para kasasıyla kaçmak isterken, araçlarını çalıştırmayınca polis ekiplerine yakalandı.

Soyguncular araçları bozulunca yakalandı

24 Şubat 2018 08:51


Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Orgeneral Tural Mahallesi Yedek Irmak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir markete gelen iki şüpheli, ilk önce Bilal E.’yi bıçak çekerek kasadaki paraları istedi. Kasadaki paraları vermemek isteyen Bilal E. şüpheliler tarafından bacaklarından bıçaklandı. Şüpheliler daha sonra kasayı ve bir miktar parayı alarak olay yerinden kaçtı.



Şüphelilerin sokak başına bıraktıkları araçları bozuldu


Kanlar içerisinde yere yığılan Bilal E. kendi imkanlarıyla market karşısında bulunan Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Bilal E. burada durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.Olayın ardından şüpheliler sokak başına park ettikleri plakasız otomobile binerek kaçmak istedi, ancak araç çalışmadı. Bunun üzerine paraları alarak kasayı da bir bahçedeki taşın altına saklayan şüpheliler yaya olarak kaçmaya devam etti.



Soygun yaptıkları mahallede yakalandılar


Olayın ardından soygunun gerçekleştiği Orgeneral Tural Mahallesi Yedek Irmak Sokak civarına çok sayıda ekip sevk edildi. Çevrede ve sokaklarda detaylı çalışma başlatan ekipler şüphelilerin eşkâllerini belirlemesi üzerine olay yerine yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunan bir boş arazide iki şüpheli yakalandı. İbrahim K., ile Şuaip Ç., gözaltına alınarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Olayın yaşandığı iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından soygun anı ise saniye saniye görüntülendi .




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