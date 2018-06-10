SPA taşları yurt dışına Konya’dan gönderiyor

KOP Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen projeyle ilgili bilgi veren Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve SÜKOP Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, "Bu proje KOP Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen bir proje. 2012 yılında KOP eylem planı için üniversitelere çağrıya çıkıldığı zaman bizim de teklif ettiğimiz projelerden bir tanesidir. Ancak zaman içerisinde 2014’e kadar destek bulmadıktan sonra 2014’te proje için gerekli çalışmalar başlatıldı. KOP eylem planı içerisinde bulunan dağlık kırsal kesimde bulunan insanların gelir düzeyini arttırma amaçlı bir projenin uygulaması olacak. Amacı dağlık kırsal kesimde yaşayan insanlara biraz ek gelir kazandırma başlangıçta yöredeki yani KOP bölgesindeki süs taşlarının işlenmesi bu kırsal kesimde yaşayan insanlara eğitimler verilerek süs işlemeciliği konusunda eğitimler verilmesi ve onların gelir kazanması amaçlı planlanan bir proje. Ama başlangıçta Konya’daki daha doğrusu KOP bölgesinde ki il sayısı 4’tü 2016 dan sonra bu il sayısı 8’e çıktı yani Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Nevşehir bu 8 ili kapsayan bir proje. Alan oldukça genişledi ve bu alan içerisinde merkez atölye önce Selçuk Üniversitesindeki merkezi atölyemiz kuruldu. Merkez atölyemizden sonra Taşkent ilçemize bir atölye kuruldu. Sonra Karaman Ermenek ilçesine bir atölye daha kuruldu. Şu anda da Konya’nın Doğanhisar ilçesine bir atölye kuruldu. Proje bütçesi yeterli geldiği sürece diğer ilçelere ve diğer illere de atölye kurmaya devem edeceğiz" dedi.

"Özellikle bölge içerisinde bulunan taşları işlemeye gayret gösteriyoruz"

Kurulan atölyelerde o yörede bulunan insanları ya oldukları yerlerde atölyelerinde ya da çağırarak eğitimler verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Arık, "Temel süs taşı işlemeciliğini öğrendikten sonra atölyelerine gönderip orada taş üretimine katkıda bulunmasını sağlıyoruz. Özellikle bölge içerisinde bulunan taşları işlemeye gayret gösteriyoruz. Bölge içerisinde süs taşı için kullanılabilecek nitelikte silisleşmiş bazı oluşumlar opal, çört, kalsedon gibi oluşumlar var. Bazı kayaçları ofiyolit, bazaltları, gabroları kullanıyoruz. Konya bölgesindeki en yaygın taşlarımız bunlar ancak süs taşı dediğimiz zaman genellikle sertliği 7’den yüksek olan taşları kastediyoruz. Bunlar 2 grupta ele alınıyor. Değerli taşlar ve yarı değerli taşlar. Değerli taşlar hepimizin bildiği gibi elmas, zümrüt, yakut gibi taşlar ve bundan daha yumuşak olan kuvars grubu ve diğer silikatlı kayaçların tamamı da yarı değerli taş sınıfında ve ülkemizde de oldukça yaygın. Projenin bir başka amacı da bütün bölgedeki süs taşı potansiyelinin ortaya konulması. Biz onunla ilgili hem kendimiz hem bitirme öğrencilerimiz hem de yüksek lisans öğrencilerimizle saha çalışmaları yapıyoruz. Oralardan numuneleri getirip süs taşı olabilirliğine bakıyoruz. Eğer süs taşı olabilecek bir niteliğe sahipse onlardan üretim yaparak taşları tanıtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ürünler değişik ticari firmalar tarafından satın alınarak yurt dışındaki fuarlarda satılıyor"

Ürünlerinin kolye, küpe yüzük ve tespih ve üzerine işleme yapılan levhalar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Arık, "Burada yaptığımız çeşitli tasarımlar var. Bu tasarımlar özellikle Konya’da ciddi ilgi çekti. Tabi ki burada ürettiğimiz bazı modeller ve ürünler değişik ticari firmalar tarafından satın alınarak yurt dışındaki fuarlarda satılıyor. Atölyemizi hem Konya’dan hem dışarıdan gelen ziyaretçilerimiz buradaki gördüğümüz modellerden alabilirler ya da kendileri isterlerse bir tasarımla gelip burada o tasarımın gerçekleştiğini görebilirler. Her iki yönde de çalışabiliriz. Tabi ki kişilerin isteğiyle sınırlı tasarımlar bizim mevcut ürettiğimiz tasarımlar şu anda zaten genel kabul gören tasarımlar. Şu an da atölyemizdeki üretimler lösit siyenitlerden tambur taşlarının üretilmesi, sıpa taşlarının üretilmesi şeklinde devam ediyor. Doğanhisar ilçemizle birlikte şu anda üretimlerimiz devam ediyor. Haziran sonunda kadar bu üretimler devam edecek" dedi.

"Üretilen SPA taşları Amerika’ya gönderiliyor"

Prof. Dr. Arık, SPA taşlarının üretildikten sonra firmalar tarafından Amerika’da fuarda satıldığını söyleyerek, "SPA taşları genellikle ısıyı alıp bir süre bırakmayan taşlar. İnsanların vücutlarının çeşitli noktalarına koyarak oraları uyarmak için yapılıyor. Bunların parlak olması insanların ilgisini de çekiyor. Bizim yaptığımız çalışmada lösit siyenit dediğimiz bir nevi bir magmatik kayayı aldık ve sıpa taşı formunda işleyip parlatıyoruz ve bunlar da oradan yurt dışındaki pazarlarda alıcı buluyor. Bu siyenitler görünüm açısından çiçek desenli bir görünüme sahipler. O nedenle dünya tarafından da baya ciddi bir ilgi görüyor. Amerika’ya gidiyor. Amerika’daki fuarda bütün dünya taş piyasasına açıldığı için gelen Çinliler de alıyor, Brezilya’dan gelenler alıyor, Almanya’dan gelenler alıyor. O yüzden herhangi bir ülke olarak sınırlamak oldukça güç. Biz buradan bir firmaya veriyoruz. O firmada Amerika’da satışlarını gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.