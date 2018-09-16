Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 5.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Yataberi'nin gönderdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Ömer Ali'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
28. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic'in sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
32. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta kaleci Serkan topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Ceza yayının gerisinde topu önünde bulan Mehmet Topal'ın sert şutunda top az farkla auta çıktı.
37. dakikada Benzia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Slimani'nin şutunda kaleci Serkan topu kornere gönderdi.
45. dakikada Yatabare'nin penaltı noktasının gerisinden şutunda top kaleci Harun'da kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Yatabare, Jahovic
Yedekler: Ertuğrul, Volkan Fındıklı, Diagne, Ali Turan, Traore, Hurtado, Moke, Vedat, Fofana, Opanasenko
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani
Yedekler: Volkan Demirel, Isla, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Frey, Reyes, Barış Alıcı, Valbuena, Yiğithan, Elif Elmas
Teknik Direktör: Phillip Cocu
Sarı kart: Uğur Demirok (Atiker Konyaspor)