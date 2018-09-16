Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 5.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Ferhat'ın penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderdiği top Skrtel'e çarparak Skubic'in önünde kaldı. Skubic'in bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Harun sağ köşeden uzanarak topu çıkardı.
63. dakikada Jonsson'un ceza sahası içinde sağ taraftan gönderdiği topu önünde bulan Yatabare'nin vole vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
67. dakikada ev sahibi takımın ceza sahası içinde oluşan karambolde Benzia'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Elif Elmas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
90+1. dakikada ceza yayının gerisinde Uğur'un pasında topla buluşan Hurtado'nun sert şutunda kaleci Harun topu kornere gönderdi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic (Hurtado dk. 71), Ömer Ali, Milosevic (Traore dk. 76), Yatabare, Jahovic (Fofana dk. 66)
Yedekler: Ertuğrul, Volkan Fındıklı, Diagne, Ali Turan, Moke, Vedat, Opanasenko
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail (Isla dk. 78), Mehmet, Jailson, Aatif (Elif Elmas dk. 61), Benzia (Frey dk. 85 ?), Ayew, Slimani
Yedekler: Volkan Demirel, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Reyes, Barış Alıcı, Valbuena, Yğithan,
Teknik Direktör: Phillip Cocu
Gol: Elif Elmas (dk. 67) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Uğur Demirok, Jevtovic, Yatabare (Atiker Konyaspor), Harun (Fenerbahçe)