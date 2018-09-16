İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 5.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada Ferhat'ın penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderdiği top Skrtel'e çarparak Skubic'in önünde kaldı. Skubic'in bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Harun sağ köşeden uzanarak topu çıkardı.


63. dakikada Jonsson'un ceza sahası içinde sağ taraftan gönderdiği topu önünde bulan Yatabare'nin vole vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.


67. dakikada ev sahibi takımın ceza sahası içinde oluşan karambolde Benzia'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Elif Elmas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


90+1. dakikada ceza yayının gerisinde Uğur'un pasında topla buluşan Hurtado'nun sert şutunda kaleci Harun topu kornere gönderdi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan


Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic (Hurtado dk. 71), Ömer Ali, Milosevic (Traore dk. 76), Yatabare, Jahovic (Fofana dk. 66)


Yedekler: Ertuğrul, Volkan Fındıklı, Diagne, Ali Turan, Moke, Vedat, Opanasenko


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail (Isla dk. 78), Mehmet, Jailson, Aatif (Elif Elmas dk. 61), Benzia (Frey dk. 85 ?), Ayew, Slimani


Yedekler: Volkan Demirel, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Reyes, Barış Alıcı, Valbuena, Yğithan,


Teknik Direktör: Phillip Cocu


Gol: Elif Elmas (dk. 67) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Uğur Demirok, Jevtovic, Yatabare (Atiker Konyaspor), Harun (Fenerbahçe)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.