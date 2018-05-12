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12 Mayıs 2018 19:55

Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

12 Mayıs 2018 19:55

haftasında Göztepe’yi konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Ghilas’ın sağ kanattan gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Demba Ba’nın düzelterek geri dönüp vurduğu meşin yuvarlak kaleci Serkan’da kaldı.


25. dakikada Poko’nun ceza sahası içinde pasında Demba Ba’nın sağ çaprazdan şutunda topu kaleci Serkan kontrol ederek aldı.


35. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kosanovic’in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Wallace Reis’in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda Serkan topa hakim oldu.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Osman Gökhan Bilir xx


Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Selim xx, Ferhat xx, Jonsson xx, Moke xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx, Fofana xx, Eto’o xx


Yedekler: Patrik, Emrullah, Volkan Fındıklı, Eren, Musa, Vedat, Orkan Çınar, Volkan Şen, Yatabare, Jahovic


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Göztepe: Beto xx, Poko xx, Wallace Reis xx, Schwechlen xx, Kosanovic xx, Tayfur xx, Selçuk Şahin xx, Ghilas xx, Castro xx, Halil xx, Demba Ba xx


Yedekler: Günay, Hakan, Traore, Doğanay, Erol Hakan, N’gando, Muhammed Enes, Rotman, Gouffran, Ömer Şişmanoğlu


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Sarı kartlar: Selçuk Şahin, Demba Ba (Göztepe)




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