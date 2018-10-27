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Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 10.

hafta maçında Konyaspor evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Atiker Konyapsor'un atağında Jahovic'in pasında topla buluşan Traore'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak dışarı çıktı.


25. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası içinden sert şutunda top savunmaya çarparak az farkla auta gitti.


35. dakikada Bajic'in ceza sahası dışından kaleyi karşısına alıp yaptığı vuruşta top kaleci Serkan'da kaldı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık, Bahattin Şimşek, Barış Şimşek, Suat Arslanboğa


Atiker Konyaspor: Serkan, Diagne, Jonsson, Jevtovic, Yatabare, Jahovic, Milosevic, Traore, Uğur, Ferhat, Skubic


Yedekler: Ertuğrul, Volkan, Ali, Selim, Amir, Moke, Vedat, Fofana, Opanasenko, Mücahit


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Medipol Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Visca, Marcio Da Costa, Bajic, İrfan, Mahmut, Trindade, Kerim, Uğur


Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Arda, Napoleoni, Soner, Karim, Jojic, Gökhan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı

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