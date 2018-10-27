Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 10.
hafta maçında Konyaspor evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Atiker Konyapsor'un atağında Jahovic'in pasında topla buluşan Traore'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak dışarı çıktı.
25. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası içinden sert şutunda top savunmaya çarparak az farkla auta gitti.
35. dakikada Bajic'in ceza sahası dışından kaleyi karşısına alıp yaptığı vuruşta top kaleci Serkan'da kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık, Bahattin Şimşek, Barış Şimşek, Suat Arslanboğa
Atiker Konyaspor: Serkan, Diagne, Jonsson, Jevtovic, Yatabare, Jahovic, Milosevic, Traore, Uğur, Ferhat, Skubic
Yedekler: Ertuğrul, Volkan, Ali, Selim, Amir, Moke, Vedat, Fofana, Opanasenko, Mücahit
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Medipol Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Visca, Marcio Da Costa, Bajic, İrfan, Mahmut, Trindade, Kerim, Uğur
Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Arda, Napoleoni, Soner, Karim, Jojic, Gökhan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı