Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 10.
Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
59. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında ceza sahası içinde Kerim Frei'in verdiği pasla buluşan Bajic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
69. dakikada Konyaspor'un atağında topla buluşan Yatabare'nin sert şutunu kaleci Mert topu kornere gönderdi.
75. dakikada Konyaspor'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta topun başına Jahovic geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
81. dakikada ceza sahası içerisinde sol çaprazdan Visca'nın şutunda top kaleci Serkan'da kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
Atiker Konyaspor: Serkan, Diagne, Jonsson, Jevtovic (Vedat Bora dk. 70), Yatabare ( Mücahit dk. 75), Jahovic, Milosevic, Traore (Fofana dk. 63), Uğur, Ferhat, Skubic
Yedekler: Ertuğrul, Volkan, Ali, Selim, Amir, Moke, Opanasenko
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Medipol Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Visca, Marcio Da Costa (Jojic dk. 69), Bajic, İrfan (Soner dk. 76), Mahmut, Trindade, Kerim (Arda dk. 83 ?), Uğur
Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Napoleoni, Karim, Gökhan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Bajic (dk. 59) (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Diagne (Atiker Konyaspor)