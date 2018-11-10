Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adis Jahovic'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
20. dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Milosevic'in verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.
45. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği topa hareketlenen Milosevic müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Suat Arslanbuğa, Mehmet Kısal, Murat Şener
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur Demirok, Diagne , Ferhat, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Yatabare, Milosevic, Fofana, Jahovic
Yedekler: Mahmut, Ali, Selim, Traore, Amir, Moke, Vedat, Opanasenko, Musa, Mücahit
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
MKE Ankaragücü: Korcan, Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Djedje, Ricardo, Kenan, Putsila, Bifouma, El Kabir
Yedekler: Altay, Sedat, Mehmet, Mahmut, Cerci, Kehinde, Erdem, Mokhtar, Moulin, Kaan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Sarı kartlar: Djedje, Pinto (MKE Ankaragücü)