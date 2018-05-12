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12 Mayıs 2018 21:02

Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

12 Mayıs 2018 21:02

haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topa hareketlenen Halil topu ceza alanına gönderdi. Demba Ba’nın ceza alanında sağ çaprazda topun gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


75. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ali Turan’ın son çizgide çektiği şutunda top önce savunmaya çarptı ardından kaleci Beto kornere gönderdi. Orkan Çınar’ın sol kanattan kullandığı korner sonrasında topla buluşan Eto’o’nun ceza alanında hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta Beto son anda köşeden topu çeldi. Dönen topu takip eden Ömer Ali’nin sol ayağıyla gönderdiği şut ağlarla buluştu. 1-1


87. dakikada Jahovic’in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top sol kale direğine çarparak dışarı çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Osman Gökhan Bilir xx


Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Selim xx, Ferhat xx, Jonsson xx, Moke x (Orkan Çınar dk. 46 xx), Ömer Ali xxx, Milosevic xx, Fofana xx (Jahovic dk. 63 xx), Eto’o xx (Yatabare dk. 85 x)


Yedekler: Patrik, Emrullah, Volkan Fındıklı, Eren, Musa, Vedat, Volkan Şen


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Göztepe: Beto xx, Poko xx, Wallace Reis xx, Schwechlen xx, Kosanovic xx, Tayfur xx, Selçuk Şahin xx (N’gando dk. 85 x), Ghilas xx (Gouffran dk. 81 x), Castro xx, Halil xx (Rotman dk. 90 ?), Demba Ba xxx


Yedekler: Günay, Hakan, Traore, Doğanay, Erol Hakan, Muhammed Enes, Ömer Şişmanoğlu


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Demba Ba (dk. 56) (Göztepe), Ömer Ali (dk. 75) (Atiker Konyaspor)


Kırmızı kart: Poko (dk. 89) (Göztepe)


Sarı kartlar: Selçuk Şahin, Demba Ba, Halil, Beto (Göztepe), Skubic, Serkan (Atiker Konyaspor)




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