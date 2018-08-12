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12 Ağustos 2018 20:23

Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 2 - B.B. Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında ligin yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 2 - B.B. Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

12 Ağustos 2018 20:23

Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada B.B. Erzurumsporlu Schwechlen’in rakibi Yatabere’ye yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Skubic’in penaltı vuruşunda top kaleci Hakan’da kaldı.


22. dakikada kazanılan serbest vuruşta kaleye uzak mesafeden Ömer Ali’nin gönderdiği hava topuna yükselerek kafayla vuran Uğur, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


30. dakikada Ömer Ali’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabere’nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 2-0


39. dakikada Taylan’ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde topu önünde bulan Schwechlen’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Samet Çavuş xx, Yusuf Bozdoğan xx


Atiker Konyapor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Uğur Demirok xxx, Ferhat xx, Jonsson xx, Volkan Fındıklı x, Ömer Ali xxx, Fofana xx, Yatabare xxx, Jahovic xx


Yedekler: Ertuğrul, Diagne, Selim Ay, Jevtovic, Milosevic, Traore, Hadziahmetovic, Vedat, Opanasenko, Can


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


B.B. Erzurumspor: Hakan xx, Tolga xx, Lokman xx, Schwechlen xxx, Hakan xx, Scuk xx, Taylan xx, Özer xx, Erhan xx, Sunu xx, Lennart xx


Yedekler: Sehic, Egemen, Acka, Khubulov, Emrah, Dos Santos, İbrahim Akdağ, Sefa, Osman


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Uğur Demirok (dk. 22), Yatabere (dk. 30) (Atiker Konyaspor), Schwechlen (dk. 39) (B.B. Erzurumspor)


Sarı kart: Özer (B.B. Erzurumspor)




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