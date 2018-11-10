Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Traore'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Ricardo Faty, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0
69. dakikada Atiker Konyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
77. dakikada orta alanda gelişen Atiker Konyaspor atağında Milosevic'in verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Fofana, maçın skorunu belirleyen golü attı. 2-0
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Şener
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur Demirok, Diagne (Selim dk. 74) , Ferhat (Opanasenko dk. 64), Jevtovic, Volkan Fındıklı (Traore dk. 46,) , Yatabare, Milosevic, Fofana, Jahovic
Yedekler: Mahmut, Ali, Amir, Moke, Vedat, Musa, Mücahit
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
MKE Ankaragücü: Korcan, Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Djedje, Ricardo, Kenan (Cerci dk. 66), Putsila, Bifouma, El Kabir (Mokhtar dk. 85 ?)
Yedekler: Altay, Sedat, Mehmet, Mahmut, Kehinde, Erdem, Moulin, Kaan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Sarı kartlar: Djedje, Pinto (MKE Ankaragücü) , Selim (Atiker Konyaspor)
Goller: Ricardo Faty (dk. 56 k.k), Fofana (dk. 77) (Atiker Konyaspor)