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12 Ağustos 2018 21:31

Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 3 - B.B. Erzurumspor: 2 (Maç sonucu)

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında ligin yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 3 - B.B. Erzurumspor: 2 (Maç sonucu)

12 Ağustos 2018 21:31

Ev sahibi takım sahadan 3-2 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Ömer Ali’nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kalecisi Hakan’da kaldı.


57. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta taç çizgisine yakın yerden Yatabare’nin sert şutunda havalanan topu kaleci Hakan kornere gönderdi.


71. dakikada sağ kanattan korner çizgisine yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta Emrah’ın gönderdiği topu önünde bulan Lokman meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2


85. dakikada faul sonrası kazanılan serbest vuruşta Ömer Ali’nin ceza sahasına ortasında Yatabare topa gelişine vurarak, bir kez daha fileleri havalandırdı. 3-2



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Samet Çavuş xx, Yusuf Bozdoğan xx


Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Uğur Demirok xxx, Ferhat xx, Jonsson xxx, Volkan Fındıklı x (Traore dk. 80 x), Ömer Ali xxx, Fofana xx (Milosevic dk. 71 x), Yatabare xxx, Jahovic xx (Jevtovic dk. 88 ?)


Yedekler: Ertuğrul, Diagne, Selim Ay, Hadziahmetovic, Vedat, Opanasenko, Can


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


B.B. Erzurumspor: Hakan xx, Tolga xx, Lokman xxx, Schwechlen xxx, Hakan xx, Scuk xx, Taylan xx, Özer xx (Egemen dk. 84 ?), Erhan xx (Emrah dk. 46 xx), Sunu xx, Lennart xx (Khubulov dk. 70 x)


Yedekler: Sehic, Acka, Dos Santos, İbrahim Akdağ, Sefa, Osman


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Uğur Demirok (dk. 22), Yatabere (dk. 30 ve 85) (Atiker Konyaspor), Schwechlen (dk. 39), Lokman (dk. 71) (B.B. Erzurumspor)


Sarı kartlar: Özer, Schwechlen (B.B. Erzurumspor), Ferhat (Atiker Konyaspor)




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