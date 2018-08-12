Ev sahibi takım sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Ömer Ali’nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kalecisi Hakan’da kaldı.
57. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta taç çizgisine yakın yerden Yatabare’nin sert şutunda havalanan topu kaleci Hakan kornere gönderdi.
71. dakikada sağ kanattan korner çizgisine yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta Emrah’ın gönderdiği topu önünde bulan Lokman meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2
85. dakikada faul sonrası kazanılan serbest vuruşta Ömer Ali’nin ceza sahasına ortasında Yatabare topa gelişine vurarak, bir kez daha fileleri havalandırdı. 3-2
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Samet Çavuş xx, Yusuf Bozdoğan xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Uğur Demirok xxx, Ferhat xx, Jonsson xxx, Volkan Fındıklı x (Traore dk. 80 x), Ömer Ali xxx, Fofana xx (Milosevic dk. 71 x), Yatabare xxx, Jahovic xx (Jevtovic dk. 88 ?)
Yedekler: Ertuğrul, Diagne, Selim Ay, Hadziahmetovic, Vedat, Opanasenko, Can
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
B.B. Erzurumspor: Hakan xx, Tolga xx, Lokman xxx, Schwechlen xxx, Hakan xx, Scuk xx, Taylan xx, Özer xx (Egemen dk. 84 ?), Erhan xx (Emrah dk. 46 xx), Sunu xx, Lennart xx (Khubulov dk. 70 x)
Yedekler: Sehic, Acka, Dos Santos, İbrahim Akdağ, Sefa, Osman
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Uğur Demirok (dk. 22), Yatabere (dk. 30 ve 85) (Atiker Konyaspor), Schwechlen (dk. 39), Lokman (dk. 71) (B.B. Erzurumspor)
Sarı kartlar: Özer, Schwechlen (B.B. Erzurumspor), Ferhat (Atiker Konyaspor)