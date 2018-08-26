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26 Ağustos 2018 22:57

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Bursaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 3.

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Bursaspor: 1 (İlk yarı)

26 Ağustos 2018 22:57

hafta maçında Konyaspor evinde Bursaspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik beraberlik ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Atiker Konyaspor’un geliştirdiği atakta Adis Jahovic Bursaspor kalecisi Harun Tekin’den dönen topu ağlarla buluşturdu. 1-0


9. dakikada Atiker Konyaspor yaptığı altı pas ile gole çok yaklaştı, Adis Jahovic’in vurduğu şut dışarı çıktı.


17. dakikada Bursaspor skoru dengelemeye çok yaklaştı ancak Allano Lima’nın ceza sahası içerisinden vurduğu şut dışarı çıktı.


22. dakikada Atiker Konyaspor’un atağında Moryke Fofona mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi ve top kaleci Harun’da kaldı.


33. dakikada Bursaspor’un kullandığı penaltı vuruşunda Aytaç Kara, Serkan’ı ters köşe yaparak topu ağlarla buluşturdu. 1-1


42. Atiker Konyaspor sol kanattan Ferhat Öztorun ile atağa çıktı ancak Ferhat’ın pasına Adis Jahovic’ten önce Bursaspor savunması müdahale etti



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Kısal xx, Samet Çiçek xx


Atiker Konyaspor: Serkan xx, Selim x, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Yatabare xx, Adis Jahovic xxx, Uğur Demirok xx, Moke xx, Fofona xx, Ferhat xx, Skubic xx


Yedekler: Mahmut, Volkan, Fallou Diagne, Ali Turan, Milosevic, Traore, Christopher Paolo, Vedat, Opanasenko, Mücahit


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Bursaspor: Harun xx, Ertuğrul xx, Gregoire Saivet xx, Allano Lima xx, Yusuf xx, Furkan Soyalp xx, Aziz xx, Barış xx, Stancu xx, Aytaç xxx, Burak xx


Yedekler: Okan, Muhammed Şengezer, Kubilay, Ekoko, Furkan Emre Ünver, Muhammed Emin Sarıkaya, Tunay, Ramazan, Jani


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Goller: Adis Jahovic (dk. 2) (Atiker Konyaspor), Aytaç Kara (dk. 33 pen.) (Bursaspor)


Sarı kartlar: Aytaç Kara (Bursaspor), Adis Jahovic, Jens Jonsson (Atiker Konyaspor)




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