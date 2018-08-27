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27 Ağustos 2018 00:06

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Bursaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig 3.

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Bursaspor: 1 (Maç sonucu)

27 Ağustos 2018 00:06

hafta maçında Konyaspor evinde Bursaspor ile karşılaştı. Maç 1-1’lik beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Bursaspor’dan Yusuf Erdoğan’ın sağ çaprazdan vurduğu şut dışarı çıktı.


61. dakikada Atiker Konyaspor’da Selim’in şutunu kaleci Harun kurtardı.


67. dakikada Paolo Hurtado sol çaprazdan topu ceza sahasına ortaladı, ancak Bursaspor savunması topu uzaklaştırdı.


73. dakikada Bursaspor’un geliştirdiği atakta Furkan Soyalp’ın çektiği şutu kaleci Serkan kurtardı.


77. dakikada Atiker Konyaspor takımından Paolo Hurtado sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında ceza sahasına ortaladı ancak Bursaspor savunması topu dışarı gönderdi.


82. dakikada Bursaspor’dan Tunay Torun’un ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Kısal xx, Samet Çiçek xx


Konyaspor: Serkan xxx, Selim xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx (Vedat Bora dk. 68 xx), Yatabare xx, Adis Jahovic xxx, Uğur Demirok xx, Moke xx (Paolo Hurtado dk. 61 xx), Fofona x, Ferhat xx, Skubic xx


Yedekler: Mahmut, Volkan, Fallou Diagne, Ali Turan, Milosevic, Traore, Opanasenko, Mücahit


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Bursaspor: Harun xx, Ertuğrul xx, Gregoire Saivet xx, Allano Lima xx (Kubilay dk. 89 ?), Yusuf xx (Tunay Torun dk. 68 xx), Furkan Soyalp xx (Ekoko dk. 81 x), Aziz xx, Barış xx, Stancu xx, Aytaç xxx, Burak xx


Yedekler: Okan, Muhammed Şengezer, Furkan Emre Ünver, Muhammed Emin Sarıkaya, Ramazan, Jani


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Goller: Adis Jahovic (dk. 2) (Konyaspor), Aytaç Kara (dk. 33 pen.) (Bursaspor)


Sarı kartlar: Adis Jahovic, Jens Jonsson (Konyaspor), Aytaç, Furkan Soyalp, Kembo (Bursaspor)




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