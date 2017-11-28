SÜ Diş Hekimliği Fakültesinde beyaz önlük heyecanı

3. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ve diş hekimi adaylarının mesleğe ilk adımı olarak kabul edilen beyaz önlük giyme töreninde, öğrenciler kliniklere ilk adımı attı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleşen törene, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet Ünlü, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Doğan Dolanmaz, Doç. Dr. Serhan Akman, Fakülte Sekreteri Mehmet Ali Erkal, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Belli, “Bundan sonraki hayatınızda sadece şunları bilmenizi istiyoruz. Aynı kliniklerde çalışmaktan mutluluk duyacağız. Biliyorum çok güzel şeyler yapacaksınız. Size güvenebiliriz ama Hipokrat’ın şu sözünü de lütfen unutmayın; Öncelikle lütfen hastalarınıza zarar vermeyin. Diğer her şeyi güzel yapacağınıza inanıyoruz” dedi. Prof. Dr. Ünlü, Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluşunun 30’uncu yılı olması nedeniyle bugünün her zamankinden farklı olduğunu ifade etti. Diş hekimliğinin yalnızca bir meslek olmadığını vurgulayan Ünlü, “Diş hekimliği hekimliktir. Bilimdir, sanattır, estetiktir, ayrıca bir yaşam biçimidir” dedi.

“Mesleğinizde en iyi olmaya gayret edin”

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka da, “Bu mesleğe sahip olan insanlarla ne kadar övünsek azdır. Beyaz önlük töreni anlamlı bir gün. Gerçekten güvendiğinizi ve güvenilir olduğunuzu karşı tarafa hissettirmek istediğinizin göstergesi olan bir önlük. Ömür boyu taşıyacağınız önlüğe inşallah layık olacağınızı biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, mesleğinizde en iyi olmaya gayret ediniz. Okuyunuz okumaktan asla vazgeçmeyiniz. Ama sadece mesleğimizle ilgili kitapları değil aynı zamanda kendinizi sosyal ve kültürel anlamda geliştireceğiniz kitaplar da mutlaka okuyunuz. Hekim kültür insanıdır. Hastanızla sohbet ettiğiniz anda karşısındaki insanın sadece bir hekim olduğunu değil, her yönüyle gelişmiş insan olduğunu anlaması son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda protokol ve öğretim üyeleri Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencilerine önlüklerini giydirdi.