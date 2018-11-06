Su dolu kovada boğulan 1 yaşındaki bebek defnedildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün banyoda bulunan su dolu kovaya düşerek hayatını kaybeden 1 yaşındaki Yıldız Ülkü Özdemir, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesinde bir çiftlikte çoban olarak çalışan Özdemir ailesinin 1 yaşındaki çocukları Yıldız Ülkü Özdemir, evin banyosunda bulunan su dolu kovanın içine düştü. Durumu fark eden anne Zulfiye Özdemir tarafından kovadan çıkarılan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yıldız Ülkü bebek, öğle namazını müteakip Seyyid Harun Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Akyol Mezarlığına defnedildi.