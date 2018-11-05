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Su dolu kovaya düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Konya’nın Seydişehir ilçesinde banyoda bulunan su dolu kovaya düşen 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde banyoda bulunan su dolu kovaya düşen 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesinde bir çiftlikte çoban olarak çalışan Özdemir ailesinin 1 yaşındaki bebekleri Yıldız Ülkü Özdemir, evin banyosunda bulunan su dolu kovanın içine düştü. Durumu fark eden anne Zulfiye Özdemir tarafından kovadan çıkarılan bebek, olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz bebek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğinin arkasından gözyaşları içinde hastaneye gelen anne Zulfiye Özdemir, çocuğunun ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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