SÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde mezuniyet heyecanı

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki törenin açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, fakülte olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında ulusal ve uluslar arası 830 bireysel faaliyet ve bölüm etkinliği yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Okka, “Fakültemizin başarı grafiği giderek yükselmektedir. Fakültemizde 2017-2018 öğrenim yılında ulusal ve uluslar arası 830 bireysel faaliyet ve bölüm etkinliği yapılmıştır. Ayrıca prestijli birçok sergide, sanat alanlarında sergileme sayısı 200’ün üzerindedir. Fakültemizde öğretim üyesi ve öğrencilerimin ulusal ve uluslar arası birçok yarışmada almış oldukları 41 adet ödül bulunmaktadır. Bu elbette ki büyük bir başarı ve gurur kaynağıdır” dedi.

“Sahip olduğunuz meslek Türkiye’nin geleceğidir”

Fakülte mezunlarını tebrik ederek, onların yetişmesinde emekleri bulunan aile ve öğretim üyelerine teşekkür eden Prof. Dr. Okka, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Okka, “Mezuniyet törenleri başarıyla tamamlanan bir eğitimin ve ömürde yeni bir başlangıcın ifadesidir. Sahip olduğunuz meslek Türkiye’nin geleceğidir. Eğitimde ve hayatınızın her aşamasında, yaptığınız her işte en iyiye ulaşmayı hedeflemelisiniz. Buna ulaşmak için kibir ve gurur asla sizin yanınıza yaklaşmamalıdır. Merakınızı asla dizginlemeyin, kitap ve kültürle irtibatınızı asla kaybetmeyin ve sürekli okuyun. Unutmayın, kültür; geçmişten devralınan mirasın tamamıdır. Ekip çalışmasına önem verin. Tavrınızı her zaman uzlaşıdan, demokrasiden yana belirleyin. İdeallerinizden vazgeçmeyin. Milleti millet yapan değerlerimize sahip çıkın. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkın, onlara saygılı olun. İçerisinden geçtiğimiz şu kritik günlerde ancak bir zincirin halkaları gibi birbirimize bağlanırsak bozulmadan, dağılmadan, kırılmadan var olma mücadelesinden galip çıkabiliriz. Bu yüzden bir olmalıyız. Birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Dünyadaki gelişmeleri takip edebilmeli ve bunları ülkemizde de bize faydalı olanları uygulayabilmeliyiz. İnançlı ve ahlaklı olmalıyız ve tabi ki yerli, milli ve bilimsel olmalıyız. Güçlü aile olmazsa güçlü millet olmaz. Mesleki aile yapımız da böyledir. Mesleki bağlarımızı, ideallerimizi güçlü kılmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Sanat, toplumun moralidir”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, çeşitli değerlendirmelere göre Türkiye’de 13’üncü sırada yer alan Selçuk Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana 600 bini aşkın mezun verdiğini, Konya Teknik Üniversitesi’nin de dahil olmasıyla birlikte 8 üniversitenin kurulmasına olanak sağladığını söyledi. Üniversitelerin en temel misyonunun; ‘ülkelerin gelişmesine katkı sağlamak’ olduğunun altını çizen Prof. Dr. Şahin, bu anlamda bilgi ve bilimi üreterek, katma değeri yüksek ürünler geliştirmenin önemli olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Şahin, Türkiye’deki eğitimin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, 4 yıl boyunca ve tam zamanlı eğitimin verildiği, dünyadaki ilk diploma uygulamasının hayata geçirildiği Nizamiye Medreseleri’nin doğrultusunda, Türkiye’nin gururu olma hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Mezun olma başarısı gösteren gençleri tebrik eden Prof. Dr. Şahin, “Güzel Sanatlar Fakültemizden mezun ettiğimiz öğrencilerin de aynı özelliklere haiz olarak çok değerli akademisyenlerin özverili çalışmalarıyla başarılı öğrenciler olduğunu buradan sizlere gururla duyuruyorum. Tabi ki bu çocuklarımızın pratik uygulamayla çok başarılı bir şekilde yetiştiğini hepimiz görüyor ve gözlemliyoruz. Ben bu eğitimde emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir özveriyle çalışmalarını gerçekleştirmekteler. Tabi ki sanat erbabı biraz farklıdır. Sanat; toplumun elbisesidir. Sanat; toplumun moralidir, maneviyatıdır. Bu nedenle sanatçının vizyonu ve ufku çok geniş olmak durumundadır. Biz, öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki öğretim üyelerimizin çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. Üniversitemizi toplumun her alanıyla buluşturan, tasarımından estetiğine kadar birçok alanda çok başarılı faaliyetler gösteren bir fakültedir ve kendi alanında, ülkemizdeki ilk 3 ile 5 fakülte arasındadır” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Şahin’in konuşmasının ardından, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde son bir yıl içerisinde ulusal ve uluslar arası etkinliklerde ödül ve derece alan öğretim üyelerine teşekkür belgesi verildi. Daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka tarafından fakültede dereceye giren öğrencilere plaket ve diploma takdim edildi. Törende fakülteden mezun olan yaklaşık 230 öğrenci, diplomalarını aldıktan sonra hep birlikte keplerini havaya atarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

14. Mezuniyet sergisi açıldı

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki tören sonrasında, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen “14. Mezuniyet Sergisi”ne geçildi. Düzenlenen sergiye Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Gökpınar, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, “Her yıl geleneksel olarak yapılan mezuniyet sergimiz 230 öğrencimizin oluşturduğu eserlerden oluşuyor. Bütün öğrencilerimizi, ailelerini ve yetiştiren hocalarımızı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin başarısı daim olsun” dedi. Açılış konuşmalarının ardında protokol üyeleri ve aileler mezun öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergiyi büyük beğeni topladı.

Törene, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Dalkıran ve Doç. Dr. Zuhal Türktaş, müdürler, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.