SÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünden iki büyük sergi

Gerçekleştirilen ilk sergi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerinin Bitirme Projesi kapsamında ortak yürüttükleri "Konya Tantavi Ambarının Yeniden İşlevlendirme Projeleri Sergisi”, Ankara’da Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü sergi fuayesinde açıldı. Proje yürütücülüğünü Prof. Dr. Can Hersek, Doç. Dr. Rabia Köse Doğan, Doç. Dr. Gözen Güner Aktaş, Öğretim Görevlisi Beytullah Soyuer, Öğretim Görevlisi Seda Baksi ve Araştırma Görevlisi Çiğdem Yönder’in yaptığı sergi, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.

“Ortak çalışmalar mesleki iletişim için büyük önem taşıyor”

Proje yürütücüsü, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rabia Köse Doğan, “Konya kent merkezinde Meram sınırları içinde bulunan 114 yaşındaki Tantavi Ambarı, İstanbul-Bağdat demiryolunun Konya’ya ulaşmasının ardından otel ve depo ihtiyacını karşılamak üzere yapılmış olup, bir süre tahıl deposu olarak kullanılmıştır. Restorasyon projesinin tamamlanmasından sonra uygulama çalışmaları başlatılacak olan Tantavi, daha önce farklı proje stüdyolarına çalışma konusu oluştursa da ilk defa iki farklı üniversitenin ortak proje konusu olarak belirlenmiştir. Bitirme projesi kapsamında yapının tarihi dokusu korunarak esnek, demontable çözümlerle farklı işlev önerilerinin kazandırılması istenmiştir. Ortak proje çalışmaları, kurumlar, akademisyenler ve öğrenciler arasındaki mesleki iletişimin kurulması ve sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Sergi, Başkent Üniversitesi’nde haziran ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak.

“Sergi, Konya kent estetiğine katkı sağlayacak”

Gerçekleştirilen ikinci sergi ise, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerinin “Kent Mobilyası” dersi kapsamında, ders danışmanlığını Doç. Dr. Lütfi Hidayetoğlu ve ders yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi Hatice Çınar’ın yaptığı çalışmaları kapsayan “Konya Kent Estetiği Bağlamında Kent Mobilyası Sergisi” oldu.

Konya’nın kent estetiğine büyük katkı sağlayacak sergide, Konya-Zafer Kent Meydanı ve Alaaddin Tepesi çevresinde bulunan alanda, Konya’nın markalaşma sürecine ve kent estetiğine değer katacak kentsel donatılar olan oturma birimleri, aydınlatma elemanları, çöp kutuları, sınırlayıcılar, satış birimleri ve bilgi kioksları, reklam panoları, otobüs durakları, engelliler için kent mobilyaları, sanatsal objeler, sürdürülebilir kent mobilyaları, kentsel iç mekanlar ve akıllı kent mobilyaları gibi bir çok tasarım, proje ve maket çalışmalarıyla birlikte sergilendi. Sergi, haziran ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Konya Mimarlar Odası’nda gerçekleştirilen sergi açılışına, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Dalkıran ve Doç. Dr. Lütfi Hidayetoğlu, Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rabia Köse Doğan ve öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.