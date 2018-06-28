SÜ Mühendislik Fakültesi son mezunlarını verdi

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Selçuk Üniversitesi Rektörü ve Konya Teknik Üniversitesi Kurucu Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Prof. Dr. Ayhan Göktepe, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Doç. Dr. Fatih İşçan, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Dr. Kamil Akın, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve aileler katıldı.

Öğrencilerin sevincini ortak olan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Konya Teknik Üniversitesi, Konya’nın bir hayaliydi. Bu sene 15 Mayıs tarihi itibariyle Konya Teknik Üniversitesi kurulmuş oldu. Teknik üniversite Konya için önemli kurum ve kuruluşlardan birisidir. Çünkü Konya sanayisi güçlü bir sanayidir. Özellikle otomotiv alanında 232 fabrikanın 2 bin 400 kadar otomobil yedek parçasını dünyanın önemli markalarına ürettiğini biliyoruz. Diğer önemli bir husus Beyşehir merkezde ve bazı ilçelerde üretimi yapılan silah sanayinin artık Konya’da kurulacak olan savunma sanayisinin alt yapısına dönüşmüş olmasıdır. Bu alanlarda üretim yapan sanayicilerin önünü açmak adına teknik üniversite büyük bir önem arz etmektedir. En önemli adımlardan birisi de öğrencilerimizin sahada sanayide bizzat görerek yetişmeleridir” dedi. Rektör Şahin, girişi Selçuk Üniversitesi olarak yapılan öğrencilerin istedikleri takdirde diplomalarını Selçuk Üniversitesi olarak alabileceklerini ancak bu seneden itibaren giriş kaydı yapılan öğrencilerin, diplomalarını Konya Teknik Üniversitesinden alacağını söyledi. Rektör Şahin, aileleri ve akademisyenleri tebrik ederek, öğrencilere muvaffakiyetler diledi.

“Bugüne kadar 4 bin 50 mezun verdik”

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız da, “Selçuk Üniversitesi adına son mezuniyet töreninde sizleri ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar 4 bin 50 mezun verdik. Hepinize bundan sonra kuracağı iş ve aile hayatınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Karabörk ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özcan Tan da öğrencilere başarılar diledi. 2017-2018 Mezuniyet Komisyonu Başkanı İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Sultan Keskin de genç mühendislerin mezuniyetini tebrik etti. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya Başkanı Doç. Dr. Fatih İşçan, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Dr. Kamil Akın ve genç mühendislere mezuniyetlerinin hayırlı olmasını dileyerek, tavsiyelerde bulundu. Mühendislik fakültesinden dereceye giren bölüm öğrencilerine diplomaları Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından verildi. Kalem kırma ve mühendislik yeminin ardından tüm öğrenciler, keplerinin havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.