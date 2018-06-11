SÜ öğrencileri ödülle döndü

Bu yıl 71’incisi düzenlenen Cannes Film Festivalinde Cinefondation kapsamında filmleri yarışan ve Short Film Corner’da filmleri gösterim seçkisine alınan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü son sınıf öğrencileri Simay Yaykır ve Ömer Sevinç Cannes sonrası Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin’i ziyaret etti.

Cannes film festivalindeki deneyimlerini anlatan genç yönetmenler, İletişim Fakültesi tarafından yapılan Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali’nin de film festivalinde yer alması gerektiğine değindiler. Gençleri ilgiyle dinleyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğrencileri yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ederek sanatsal faaliyetlere desteğinin daha da artacağını vurguladı.

Simay Yaykır’ın yazıp yönettiği “Kazak” isimli kısa film Cannes Film Festivalindeki gösteriminin ardından Polonya da gerçekleştirilen IMDB resmi festivali olan “EuropeanCinematographyAwards”da (Avrupa Sinematografi Ödülleri) “Best Europe Film” (En İyi Avrupa Filmi) ödülüne layık görüldü. Kazak Kısa filmi aynı zamanda Lübnan Bağımsız Film Festivali ve Romanya Bucau Film Festivalinde“En İyi Yabancı Kısa Film Adayı” olarak yarışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen“Kazak” kısa filmi, Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesinde çatışmada esir düşen Rus Çarlığı Subayı Viktor ile Osmanlı Subayı Musa arasında, çatışma/tutsaklık ilişkisiyle başlayan zorunlu etkileşim ve iletişim sürecini konu alıyor. Filmde, iki askerin psikolojik yaklaşımları ve duygu durumları ile süreçte yaşanan duygu değişimleri ve içsel sorgulamaları dönemin tarihi şartları ışığında inceleniyor.