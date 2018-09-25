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25 Eylül 2018 14:24

SÜ Sağlık Hizmetleri MYO’da oryantasyon eğitimi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO)’nda, okula yeni başlayan öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi verildi.

SÜ Sağlık Hizmetleri MYO’da oryantasyon eğitimi

25 Eylül 2018 14:24


Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Uçkun Sait Uçan, Selçuk Üniversitesinin taşıdığı evrensel değerlerin yanı sıra geleneklerine sahip çıkan ve durmadan kendini yenileyen lider yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını ifade etti. Günümüzde doğru ve güvenilir bilginin, gerek ekonomik yaşamı gerekse sosyal, kültürel değerleri biçimlendiren en önemli kavram olduğunu belirten Prof. Dr. Uçan, “Sizler, Selçuk Üniversitesinde önümüzdeki 2 yıl boyunca doğru ve güvenli bilgiye ulaşacak ve bu bilgiyle donatılacaksınız. Bu süreçte sahibi olacağınız mesleğin teorik ve pratik yönlerini, detaylarını, sınırlarını öğrenecek ve sonunda topluma karşı kutsal görevinizi ifa etmek üzere hayata atılacaksınız. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulundan gururla mezun olacağınız o güne hep beraber kavuşmayı diliyorum” dedi.


Müdür Yardımcısı Araştırma Görevlisi Şenay Demir ise, MYO’nun tarihçesi, bölüm ve programlar, yönetim, akademik ile idari kadro, okula ilişkin genel bilgileri içeren bir sunum gerçekleştirdi. Araştırma Görevlisi Demir, MYO bünyesinde 4 bölüm ve 11 programın bulunduğunu aktardı. Oryantasyon eğitimi, müzik dinletisiyle devam etti. Programa, MYO Müdürü Prof. Dr. Uçkun Sait Uçan, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kul ve Arş. Gör. Şenay Demir, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.




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