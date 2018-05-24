SÜ Sosyal Bilimler MYO’da mezuniyet coşkusu

Selçuk Üniversitesinin çok anaç bir üniversite olduğunu vurgulayan AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, “Bir Selçuk üniversitesi bugün beş tane üniversiteye daha anaçlık yaptı. Dolayısıyla Üniversitenizin kıymetini bilin. Konya bir ülke gibidir. Dağı, ovası, yeşili, çölü, gölü, akarsuları vardır. Adeta koskoca bir ülkedir. Ama bugün burada bir kez daha gördüm ki SÜ aslında Konya ülkesinin içerisinde başka bir ülkeymiş. 97 Bin nüfusu var, günde 18 bin öğrenciye yemek çıkarıyor. Ve bünyesinde 2 bin 500 yabancı uyruklu öğrenci barındırıyor. Bu küçük ülkenin kalkınmasına bugünlere gelmesine vesile olan herkesi saygıyla anıyorum. Sevgili Öğrenciler, hiç kuşkunuz olmasın Türkiye büyüyor, gelişiyor, sizin her birinize ayrı ayrı ihtiyaç var. Ben ne mesleği yapacağım diye düşünmenize gerek yok. Mutlaka sizlerin yapacağı görevler vardı. Bu ülkeye hizmet etmek herkesin görevi” diye aktardı.

“Sizler bunun örneklerisiniz”

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, “Siz öğrenciler ülkemizin en önemli sermayelerinden olan beşeri sermayesinin eğitimli kısmını oluşturuyorsunuz. Biz Selçuk Üniversitesi olarak eğitimli insan yetiştirme vazifesini üst düzey yapıyoruz. Ve sizler bunun örneklerisiniz” dedi. Velilere seslenen Prof. Dr. Mustafa Şahin,” Sevgili veliler zor bir coğrafyada, zor günler geçirdiğimiz şu dönemlerde ülkemizi birlik içinde tutan güzel hasretlerimiz var. Bu hasretlerin temelinde, kendisinden önce başkasını düşünen insanlar olmamız yatmaktadır. Ve bunu bize inancımız vermektedir. Evlatlarınızı, bizim evlatlarımız olarak gördük, sizlerin emaneti olarak gördük” ifadelerini kullandı.

“Ülkeyi diri tutmak için birlik olmalıyız”

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Rektör Şahin “Geleneklerinizden uzaklaşmayınız birbirinizi seviniz, sayınız. Toplumumuz ortaya koyduğu değerlerle, normlarla geleneklerle adetlerle hiçbir zaman insanını yarı yolda bırakmamaktadır. Hiç tanımadığınız bir insan bile sizin elinizden tutup bir yol göstermektedir. Ben sizin önünüze ilk hedefi koyuyorum iki yıllık ön lisans mezunusunuz bunu dikey geçişle 4 yıla tamamlayınız. Ailelerinizden bağlarınızı hiçbir zaman koparmayınız geleneklerinizden uzaklaşmayınız. Çünkü bu coğrafya çok kültürlü bir coğrafyadır. Etnik kökenimiz, hayat tarzımız, yaşam biçimimiz farklı olabilir, farklı dinlere inanabiliriz ama biz Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşıyız. Bu ülkeyi iri ve diri tutmalıyız” diyerek birlik olmanın önemine dikkat çekti.

“Dönüm noktalarından biri mezuniyettir”

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Erbaş ise, insan hayatında bazı dönüm noktaları olduğunu ve bu dönüm noktalarından birinin de üniversite mezuniyeti olduğunu dile getirdi. MYO’nun sayısal olarak büyük bir fakülte olduğunu kaydeden Doç. Dr. Erbaş, “Veliler öğrencilerimizden önce sizi mezun ediyoruz. Bize emanet ettiğiniz evlatlarınızı donanımlı bir şekilde size teslim ediyoruz. Milletine ve devletine bağlı bireyler yetiştirmekte ilk teşekkür siz velilere ait. Mezuniyet demek, heyecanı, mutluluğu, korkuyu ve kaygıyı aynı anda yaşamak demektir. Biz bu gençlere inanıyoruz. Biz bu gençlerle gurur duyuyoruz, sizler de onlara inanın. Öğrencilerim, devletin eğitimli ordusuna katılmış olmanın mutluluğunu ve gururunu damarlarınızda hissedebilirsiniz. Eğer bir gün devletin ve milletin çıkarlarıyla kişisel çıkarlarınızın çatıştığı bir anla karşılaşırsanız devletin ve milletin lehine karar vereceğinizden hiç şüphem yok “ şeklinde konuştu.

Dereceye giren öğrencilere plaket verildi

Programda Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Öğretim Elamanlarının sunduğu müzik dinletisi ve Halk Oyunları Topluluğu gösterisi öğrenciler ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü. Öğrencilerin hazırladığı barkovizyon gösterilerinin ardından ise dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi. Tören, öğrencilerin mezuniyet yeminin ardından kep atma töreni ile son buldu.

Süleyman Demirel Kültür Merkezindeki törene, AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Erbaş, Sosyal Bilimler MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Abdurrahman Gümrah, Öğr. Gör Ayşe Cabi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.