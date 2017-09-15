SÜ Teknik Bilimler, geleceğin sektör profesyonellerini yetiştiriyor

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Koçak yaptığı açıklamada, MYO bünyesinde ‘bilgisayar teknolojileri’, ‘elektrik ve enerji’, ‘elektronik ve otomasyon’, ‘gıda işleme’, ‘görsel, işitsel teknikler ve medya yapımcılığı’, ‘inşaat’, ‘kimya ve kimyasal işleme’, ‘makine ve metal teknolojileri’, ‘malzeme ve malzeme işleme teknolojileri’, ‘mimarlık ve şehir planlama’, ‘mülkiyet koruma ve güvenlik’, ‘tekstil, giyim, ayakkabı ve deri’ bölüm başkanlıklarının bulunduğunu ifade etti. 12 bölüm başkanlığında 19 programla eğitime devam etmekte olduklarını, programlardan 8’inin YÖK/Dünya Bankası Meslek Yüksekokulları Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında yer aldığını belirten Prof. Dr. Koçak, “Bu projede okulumuza yapılan en önemli katkılardan birisi de öğretim üyeleri konusunda olmuştur. Kadromuz 54 kişiden oluşmaktadır. Mevcut öğretim üyelerinden 15’i yurt dışında eğitime tabi tutulmuş, yurt içindeki seminerlerde de kendilerini geliştirmeleri sağlanmıştır. Okulumuza proje aracılığıyla atanan 18 öğretim görevlisi 9 ay yurt dışında eğitime tabi tutulmuş, bu süre sonunda okulumuzdaki görevlerine dönmüşlerdir” dedi.

“Ülke bizim, memleket bizim, sevda bizim”

Prof. Dr. Koçak, MYO bünyesinde 2016-2017 akademik yılında 718 öğrenciyi mezun ettiklerini, yeni kayıtlarla birlikte şu an itibariyle yaklaşık 6 bin öğrencinin bulunduğunu aktardı. Mezunları, Türkiye ve dünyada tercih edilen, uluslararası nitelikte öğrenci ve akademik kadrosuna sahip, paydaşların problemlerine hızlı, kaliteli ve etkili çözümler üreten bir yüksekokul vizyonuyla hareket ettiklerini anlatan Prof. Dr. Koçak, “Bilime katkı sağlayacak, ülkemizde ve dünyada kullanılabilir ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknolojileri üretmek, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, girişimci, yenilikçi atılımlarla sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek, ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunma misyonuyla çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. ‘Ülke bizim, memleket bizim, sevda bizim’ diyoruz, başarılı çalışmaları biz burada Selçuk Üniversitesi, mikroya indiğimiz zaman Teknik Bilimler MYO bünyesinde ama ülke bazında değerlendirdiğimiz zaman ülkemizin gelişmesine, katkılı bir şekilde medeni, Avrupa ülkelerine eşdeğer şekilde kaliteli insanların yetiştiği bir ülke olduğuna inancımız sonsuz. Bu anlamda da idaremizin bize vermiş olduğu güveni sarsmayacak şekilde ben ve ekip arkadaşlarım adına faaliyet alanımızı daha da artırarak ve onlardan almış olduğumuz pozitif enerjiyle de güzel çalışmalara inşallah meydan vereceğimize inancımız sonsuzdur” diye konuştu.