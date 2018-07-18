SÜ-TÖMER, yabancı öğrencilere Türk kültürünü tanıtıyor

Bu kapsamda İtalya, Litvanya, Portekiz, Makedonya, Arnavutluk, Japonya, Malezya, Kamboçya, Romanya, Kırgızistan, Somali, Tunus, İsrail, Gürcistan ve Çin gibi dünyanın farklı coğrafyalarından 24 öğrenci, Selçuk Üniversitesine geldi.

Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SÜ-TÖMER) ev sahipliğinde, üç hafta devam edecek olan programda, hem öğrencilerin Türkçe bilgileri geliştirilecek hem de Türkiye’nin farklı coğrafyaları gezdirilerek Türk kültürü yakından tanıtılmaya çalışılacak.

SÜ- TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ufuk Deniz Aşcı, yaptığı açıklamada, yaz okulu programının Türkiye’nin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek, “Türkçe Yaz Okulu programında ikinci defa yer almaktan dolayı mutluyuz. Üniversitemizde misafir edeceğimiz öğrencilerimizin Türkçeyi ve Türk kültürünü yaşayarak öğrenmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi. Program Koordinatörü Öğretim Görevlisi Meral Doğru da, programda Antalya, Nevşehir gezisinden hat sanatına kadar çok sayıda etkinliğin yer aldığını ifade etti. Bu çerçevede, öğrencilere ilk olarak Mevlana Müzesi gezdirildi. Program, Alaaddin Tepesi ve çarşı gezisiyle devam etti. Öğrenciler akşam yemeğinin ardından, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara ve SÜ-TÖMER yöneticileriyle bir araya gelerek sohbet etti. Arnavut öğrenci Blina Jaupllari, Konya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Mevlana Hazretlerinin diyarında bulunmak ve Türk kültürünü yakından tanımak için heyecanlı olduklarını dile getirdi.