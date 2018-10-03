SÜ Turizm Fakültesi tarafından oryantasyon eğitimi verildi

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından, birinci sınıf öğrencilerine yönelik ‘Oryantasyon Programı' düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Müze Binasında gerçekleştirilen programda konuşan Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, turizm için, ‘Medeniyetin altın anahtarı' vurgusunu yaptı. Bütün öğrencilere değer verdiklerini ifade eden Dekan Prof. Dr. Necmi Uyanık, kimlikler ne olursa olsun “Ahlak” kelimesinin önemine dikkat çekti. Ahlaklı eğitim ve kişiliğe önem verilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Uyanık, “Hayatınızın en önemli noktasındasınız. Hepimizin önceliği önce ahlaklı olmak, sonrada yapılan mesleğin hakkını ahlak sınırları içinde vermektir” dedi.

Türk Milletinin bu topraklarda köklü bir geçmişe sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Uyanık, öğrencilerin bunun bilincinde olarak derslerine iyi sarılmaları ve bilginin peşinden koşmaları gerektiğini kaydetti. Turizm Fakültesinin öğrencilerin evi olduğunu ve her türlü sıkıntı karşısında fakülte ve üniversite yönetimi olarak öğrencilerin yanında olacaklarını dile getiren Prof. Dr. Uyanık, “Fakültemizi Uluslararası antlaşmalara açmaya çalışıyoruz. Antlaşmalarla sizleri ‘Kültür Elçisi' olarak göndermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tugay Arat ise, öğrencilere derse giren hocalarla daha fazla bilgi alışverişinde bulunulması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gül Güneş de, üniversitenin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve 4 yılın çok çabuk geçtiğini söyledi. Gençliğin önemini vurgulayan Doç. Dr. Gül Güneş, “Siz Türkiye'nin geleceğisiniz” dedi.

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin Başoda, oryantasyon programını her yıl sürekli yaptıklarını kaydetti. Dr. Öğr. Üyesi Başoda, öğrencilere fakülte ve fakülte internet sayfası hakkında bilgi verdi. Oryantasyon programa soru-cevap ve görüş alışverişiyle son buldu.

Etkinliğe Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tugay Arat, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gül Güneş, Fakülte Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin Başoda ve çok sayıda öğrenci katıldı.