Edinilen bilgiye göre, 6 ay önce 4 adet hırsızlık, 7 adet yağma ve çok sayıda kavga olayına karıştıktan sonra tutuklanan Bayram D. (18), geçtiğimiz Salı günü duruşmaya getirildiği esnada adliye bahçesinde jandarmanın elinden kurtularak kaçtı. Jandarmanın bilgi vermesi üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli üzerinde çalışma yapan polise, Meram ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü Suriyeli olduğu öğrenilen Ahmed Hadi Menefihi’nin cep telefonunun gasp edildiği ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayın gerçekleştiği yerde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemeler doğrultusunda görüntülerdeki şahsın firari olarak aranan 18 yaşındaki Bayram D. olduğunu belirledi.

63 farklı suçtan kaydı var

Polisin şüpheli üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdığı sırada eşkale uygun bir şahsın kent merkezinde bulunan Kültür Park’ta olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine parka giden ekipler firar eden ve gasp olayına karışan Bayram D. ile karşılaştı. Polisleri karşısında gören 18 yaşındaki suç makinesi genç kaçmaya başladı. Kısa kovalamacanın ardından yakalan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

“Birine tokat atıyorsun gasp diyorlar”

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Bayram D. gazetecinin "neden gözaltına alındınız" sorusuna “Şimdi dışarıda var ya birine tokat vurdun mu direk gasp etti diyorlar. Bellemişler, ağızlarına bir gaspçı almışlar işte. Devlet işte böyle bir devlet işte” diyerek cevap verdi.

Bayram D. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi.