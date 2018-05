Suça sürüklenen liseli gençler, kitap okudu cezadan kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesinde Şubat ayında liseli öğrenciler arasında meydana gelen kavga olayı sonrasında, suça sürüklenen H.K., B.Y. ve M.Y. hakkında “basit yaralama” suçundan soruşturma başlatıldı. Söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle dosya, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacı Muhammet Murat Üyel, tarafların 18 yaşından küçük olması nedeniyle kanuni temsilcilerini uzlaşma görüşmesine davet etti. Mağdurlar H.Ş. ile F.T.’nin babaları, meydana gelen olay nedeniyle suça sürüklenen çocuklarının geleceklerini olumsuz etkileyecek bir ceza almalarını istemediklerini ancak yaşanan olaydan ders çıkarmaları için her birinin tespit edilecek bir kitabı okumalarını, ayrıca Mehmetçik Vakfına 50’şer lira bağış yapmalarını istediklerini söyledi. Suça sürüklenen çocukların kanuni temsilcileri de böyle bir olayın yaşanmış olmasından dolayı üzüntü duyduklarını, çocuklarının daha sorumlu bir davranış sergilemelerini istediklerini ve bu nedenle mağdur velilerin taleplerini kabul ettiklerini belirtti.

Suça sürüklenen gençlerden H.K., B.Y. ve M.Y. Konya Adliyesi 15 Temmuz Kütüphanesi’nde belirlenen kitapları okuyarak uzlaşma edimini yerine getirdi. Böylece suça sürüklenen gençler, "basit yaralama" suçundan yargılanmaktan kurtuldu.