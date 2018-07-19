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19 Temmuz 2018 20:37

Suda mahsur kalan minibüse ilginç kurtarma

Konya’da etkili olan yağış sonrası bazı caddeler sular altında kalırken, caddede arızalanan bir minibüsün kepçe üzerindeki 3 kişi tarafından sudan çıkarılması ilginç görüntülere neden oldu.

Suda mahsur kalan minibüse ilginç kurtarma

19 Temmuz 2018 20:37


Şehir merkezinde saat 17.30 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede etkisini artırdı. Yoğun yağmur sonrası merkez ilçelerde bazı caddeler sular altında kaldı. Sular altında kalan caddelerde araçlar sürücüleri zorluk yaşadı. Bu sırada suların içinde kalarak arıza yapan bir minibüs ise iş makinesinin kepçe kısmına binerek aracın yanına gelen 3 kişi tarafından itilmek suretiyle sudan çıkarıldı. Bir motosiklet ise sular nedeniyle arıza yaptı. Merkez Selçuklu ilçesi Çevreyolu Caddesi üzerinde bulunan bazı sitelerinin bahçesi ve bodrumu su bastı. Yağmur sularının apartmanların bodrum katına pencereden dolduğu anlar ilginç görüntülere neden oldu.


Yağış sonrası bodrum katı suyla dolan bir apartman sakini ise 10 dakika süren yağış sonrası bu manzaranın ortaya çıktığını söyledi. Bodrumunu su basan başka bir apartman sakini Mevlüt Balcı ise, yağmurdan dolayı suların bodrumu bastığını ve eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.




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