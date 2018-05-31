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31 Mayıs 2018 12:13

SÜ’de Mehmetçik Vakfı yararına tiyatro gösterimi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu’nun Mehmetçik Vakfı yararı için hazırladığı “Tükkâna Kim Gidecek?” ve “Eşofmanlı Hoca İle İmtihana Doğru” isimli tiyatro oyunlarının gösterimi yapıldı.

SÜ’de Mehmetçik Vakfı yararına tiyatro gösterimi

31 Mayıs 2018 12:13


Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde oynanan iki perdelik “Tükkâna Kim Gidecek?” ve “Eşofmanlı Hoca İle İmtihana Doğru” adlı tiyatro gösterimine Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet Ünlü, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri seyretti.


SÜ Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu Başkanı Gürsel Özdemir, “Topluluğumuzun ilk oyununu Mehmetçik Vakfı yararına düzenliyoruz. Bundan sonra da faaliyetlerimize mezuniyet törenlerinde, Tıp Bayramı’nda ve beyaz önlük giyme törenlerinde devam edeceğiz. Tüm ekip arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Seyirciler tarafından bağış yapıldı


SÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet Ünlü, “Gerçekten mükemmel bir topluluktu. Çünkü bu kadar yoğun bir temponun içerisinde böyle güzel bir sosyal faaliyetin hepimize iyi geleceğini tahmin ediyordum ama bu kadar başarılı olacaklarını tahmin etmemiştim. Diş Hekimliği, bana göre hem sosyal alanda hem sanatla iç içe olan bir sanat dalıdır. Gerçekten çok ciddi bir mesainin arasında bu oyunu özveriyle ortaya çıkaran arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikteliği çok güzel vurguladılar. Öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve asistanlarımız büyük bir güç olduklarını göstererek büyük bir aile olduğumuzu aslında hepimize gösterdiler. Hakikaten arkadaşlarımızda çok büyük yetenek var” diye konuştu. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet Ünlü, öğrencileri tek tek tebrik ederek çiçek takdim etti. Oyun sonunda Mehmetçik Vakfı yararına seyirciler tarafından bağış yapıldı.




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