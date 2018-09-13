SÜ'de Özbek öğrencilere sertifikaları verildi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Özbekistan'ın Taşkent Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında ‘Kültürel Değişim' programı ile eğitim gören öğrenciler sertifikalarını aldı.

‘Kültürel Değişim' programı için Özbekistan'dan Konya'ya gelen dokuz öğrenci Türkiye ve Türk kültürünü yakından tanırken eğitim ve barınma başta olmak üzere ihtiyaçları SÜ tarafından karşılandı. Programda öğrencilere, Türkiye Türkçesi, Türk kültürü, Türk tarihi, Türkiye'nin turizm potansiyeli gibi dersler verildi. Proje kapsamında yedi SÜ öğrencisi de Taşkent Üniversitesinde misafir edilecek.

Özbek öğrenciler, SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'e kendi ülkelerini tanıtan bir sunum yaptı. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğrencileri ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, üniversiteler arasındaki anlaşmaların ve değişim programlarının önemini vurguladı. Rektör Şahin, öğrencilere başarılar dileyerek sertifikalarını verdi.

Özbek öğrencilerden sorumlu Diyora Hadjieva da konuşmasında, “Bu güzel ülke ile insanlarını tanıdığım için çok mutluyum. Program boyunca bizimle yakından ilgilenen hocalarımıza çok teşekkür ederim. Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin daha iyi seviyelere geleceğine yürekten inanıyorum. Çünkü biz Konya'da yabancı gibi değil, kardeş gibi kabul edildik. Bu samimiyet benim için çok değerli” diyerek programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.