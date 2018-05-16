SÜ’de ‘Selçuk Sanat Merkezi Resim Sergisi’ açıldı

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, “Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü kontrolünde Selçuk Sanat Merkezinde eğitim alan üniversitemizin personellerinin eserlerinden oluşan bir sergiyi açacağız. Resim eğitimi alan akademisyen ve idari personel olmak üzere 15 arkadaşımızın 40 eserini sergiliyoruz. Geçen dönemden beri ‘Resim Bölümü Sanatta Yeterlilik’ öğrencimiz ve fakültemiz personellerinden Ali Rıza Kanaç, Selçuk Sanat Merkezinde eğitim alan kursiyerlerimize refakat etti. Tabii burada özellikle Selçuk Sanat Merkezinin oluşmasına büyük emek ve katkı sağlayan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcımız ve Dekan Vekilimiz Prof. Dr. Mehmet Okka’ya şahsım ve hepiniz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Fakültemiz daha da güzel başarılara imza atacaktır”

SÜ Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, “Öncelikle biz üniversiteyiz biriz. Gücümüz neye yeterse elimizden geldiğince bir ve beraber olarak daha ileriye gidebilme adına gayret etmek durumundayız. Bu konuda Güzel Sanatlar Fakültesi olarak gerçekten birlik ve beraberlik içerisinde bir gayret içerisindeyiz. Şükürler olsun, arka arkaya sergi açılışları ve faaliyetlerimiz oluyor. Bu yılın da sonuna doğru geliyoruz, 5 Haziran’da mezuniyetimiz var. Bu dönem bitmek üzere ulusal ve uluslararası başarılarımız oldu. Ümit ederim ki Güzel Sanatlar Fakültesi bundan sonra daha da güzel başarılara imza atacak. Giderek inşallah çok daha uluslararası bir fakülte olma yolunda olduğumuzu herkese göstereceğiz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sergimizin de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sergi açılışının ardından Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Masa Tanesi Turnuvası’ndan derece alan öğrencilere madalyaları ve hediyeleri takdim edildi. Selçuk Sanat Merkezi sergisi 20 Mayısa kadar ziyaret edilebilecek. SÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen “Selçuk Sanat Merkezi Resim Sergisine" SÜ Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, Doç. Dr. Zuhal Türktaş, dekanlar, okul müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.