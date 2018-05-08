SÜ’den Özbekistan’da iş birliği protokolü

Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi-İpek Yolunda Kültürden Medeniyete” konferansı gerçekleştirildi.

Türkiye, Özbekistan ve Türkistan coğrafyası açısından büyük önem taşıyan etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev’in karşılıklı yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirildi. Yaklaşık yirmi yıla yakın sönük gelişen Türkiye - Özbekistan ilişkilerinin, cumhurbaşkanları seviyesinde yapılan anlaşmalardan sonra dostane mahiyete büründürülmesiyle yakalanan iyi havanın geliştirilmesi açısından, Selçuk Üniversitesi, Türkiye’den Özbekistan’da ilk bilimsel ve sosyal içerikli kongre gerçekleştirilen üniversite oldu. Kongrede sunulan bildirilerde, önemli oranda Türkiye ile Özbekistan arasında tarihi sürece bağlı kültür ve turizm potansiyeli ortaya konulurken, ilişkilerin geliştirilmesine dönük konular ve stratejiler ele alındı. Konferansta konuşan Prof. Dr. Jasur Salıkhov, konuşmasında kongreye verdikleri öneme vurguda bulunurken, turizmin farklı alanlarında ve kültürel boyutta Selçuk Üniversitesi işbirliği ile Türkiye-Özbekistan arasında önemli projeler gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

“Özbekistan’la ilgili önemli projelere imza atılacak”

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, iki ülke cumhurbaşkanlarının süreci başlatmalarına vurguda bulunarak, Özbekistan’ın Türk-İslam dünyası açısından önemine dikkat çektikten sonra, İslam’ın, yanlış ve kötü niyetli yorumlarına karşı Özbekistan coğrafyasındaki İmam-ı Buhari ve Matüridi Hazretleri gibi değerli şahsiyetlerin açtığı yolda, İslam’ın özünün yeniden doğru şekilde anlaşılması ve inşası konusunun önemine değindi. Selçuk Üniversitesi olarak, İmam-ı Matüridi Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduklarını ifade eden Şahin, bu merkez üzerinden Özbekistan’la ilgili önemli projelere imza atacaklarını, bu eksende Turizm Fakültesi ve diğer birimlerle beraber, başta inanç turizmi ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda, sürece önemli katkılar sağlayacaklarının altını çizdi.

İki ülke arasında turizm hedefi büyüdü

Kongre Başkanı Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, ata yurdu, ilim ve ahlak diyarı Özbekistan’ın kültür ve inanç turizmi açısından tarihi İpek Yolu ile Orta Asya’nın incisi olduğuna değinerek kısa sürede iki ülke arasındaki turizm hareketliliğinin 100 binlerden milyonlara çıkarma hedefi ile birlikte, iki ülke ticaret hacminin 1,2 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkarma hedefine turizm sektörü üzerinden önemli katkı sağlayacaklarını ifade etti. Yakın dönemde Türkiye’den, Özbekistan’da üniversite olarak ilk kongreyi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uyanık, kongre vasıtasıyla ilk defa Türk Devletleri Rehberler Birliği Federasyonu kurma projesini başlattıklarını söylerken, kongreye destek veren TİKA, Atatürk Kültür Merkezi ve diğer katkısı olan kurum ve kişilere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka’nın moderatörlüğünde, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. M. Akif Erdoğru, SeniorLecturerShafieh Dorry ve SeniorLecturerAsghar Mehmood katılımlarıyla açılış paneli gerçekleştirildi.

Üç üniversite ile iş birliği protokolü yapıldı

Kongre vasıtasıyla Türkiye ile Özbekistan arasındaki bilimsel ve sosyal ilişkilere önemli katkı sağlayacak, Özbekistan’dan üç üniversite ile işbirliği protokolü yapıldı. MDIS Taşkent Üniversitesi, Özbekistan İslam Akademisi ve Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi yapılan anlaşmalara göre başta turizm, ilahiyat, tarih, ekonomi ve işletme olmak üzere birçok alanda karşılıklı akademik ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek. Üç üniversite ile anlaşma imzalayan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, anlaşmaların Türkiye ile Özbekistan arasındaki iş birliğine çok önemli katkı sağlayacağını ve Selçuk Üniversitesi olarak bütün imkanlarını seferber edeceklerini belirterek, iki ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

Kongreye katılanlar arasında, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Bahar, TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ufuk Deniz Aşçı, Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. A. Kazım Ürün, Prof. Dr. Ahmet Taşğın, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Alaattin Başoda, Selçuk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Recai KUŞ, Dünya Kültür ve Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Erbay gibi isimler yer aldı.