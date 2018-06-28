Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Kuskuncuk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde iki arkadaşıyla birlikte dolaşmaya çıkan Alperen Ünlü (4), sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybedip suya düştü. Suyun kuvveti ile sürüklenen küçük çocuk, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ailesine haber vermesiyle bölgeye gelen baba Mustafa Ünlü, oğlunu yaklaşık 5 kilometre ileride kanal içinde buldu. Hastaneye kaldırılan Alperen Ünlü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.