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28 Haziran 2018 17:22

Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

28 Haziran 2018 17:22


Olay, Ereğli ilçesine bağlı Kuskuncuk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde iki arkadaşıyla birlikte dolaşmaya çıkan Alperen Ünlü (4), sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybedip suya düştü. Suyun kuvveti ile sürüklenen küçük çocuk, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ailesine haber vermesiyle bölgeye gelen baba Mustafa Ünlü, oğlunu yaklaşık 5 kilometre ileride kanal içinde buldu. Hastaneye kaldırılan Alperen Ünlü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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