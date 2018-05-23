Sulama kanalında bir kolu kesilmiş kadın cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, piknik yeri olarak kullanılan Atatürk Kültür Parkı yakınlarındaki sulama kanalında kadın cesedi olduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, birkaç ay önce öldüğü tahmin edilen ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede cesedin sağ kolunun direğinden kesilmiş olduğu belirlendi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kepçe ile sulama kanalından çıkarılan ceset otopsi için Konya’ya gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.