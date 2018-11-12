Sünnet olacak çocuklara korkutucu şaka yapmayın

Işıl Yenikaynak, sünnet olacak çocukların sünnet öncesinde şaka yapılarak korkutulmasının doğru olmadığını söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Işıl Yenikaynak, erkek çocuklarda sünnet korkusunun genelde çok sık karşılaştıkları bir durum olduğunu dile getirdi. Uzman psikolog Yenikaynak, "Bizler hem ruhsal açıdan hem tıbbi açıdan, hekim organik olarak bir sıkıntı görmediği sürece 3 ile 6 yaş arasında sünnet operasyonunu uygun bulmuyoruz. Çünkü bu dönemde Freud'un Psiko-Analitik Gelişim Kuramına göre çocuklar 3-6 yaş arasında erkek çocuklarında hadım edilme korkusunu sıklıkla görüyoruz. Bu nedenle 2 yaşına kadar ki süreçte özellikle yapılan bazı araştırmalar ilk 2 haftaya kadar yapılan sünnetin daha etkin olduğunu söylüyor. Ancak bunun da ağrı eşiğiyle ilgili önceden bebeklerin yeni doğduğu zaman ağrı hissetmediklerine yönelik bir kanı vardı ancak son yapılan araştırmalarda bunun geçerli olmadığını, fakat çocuğun farkındalık düzeyinin düşük olduğu için ilk 2 haftada yapılmasının daha uygun olabileceğine yönelik yine çalışmalarımız var. Onun dışında 6 yaş ile 10 yaş arasındaki süreçte de yine sünnet uygun görülüyor. Çünkü 10 yaşını geçtikten sonra da çocuklar ergenlik dönemine girdiği için yine sünnet operasyonu doğru olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle 3-6 yaş arası uygun değil, 6-10 yaş arası ya da 3 yaştan önce özellikle 0-2 yaş arasında organik bir sebep yoksa sünnetin yapılması daha doğru oluyor. Çünkü bu yaşlarda çocukların algı seviyeleri operasyona uygun hale geliyor ve çevresel uyaranlara daha doğru tepki veriyorlar” dedi.

“Doğru bilgilendirmek çok önemli”

Uzman psikolog Yenikaynak, sünnet olacak çocuklara ailenin yaklaşımının oldukça önemli olduğunu söyleyerek, “Korkutucu ya da bununla ilgili herhangi bir şaka yapılmasını çok doğru bulmuyoruz, tasdiklemiyoruz. Halk arasında bilinen şey çok acıtıyor gibi tamamen kesileceğine yönelik çocuklara yönelik bir korkuları olabiliyor. Doğru bilgilendirmek çok önemli. Hiç acımayacak demek de doğru değil, hafif bir acı hissedeceklerini ama zaten oranın uyuşturulacağını çocuğun yaşına göre ve algı seviyesine göre söylemek daha doğru. Mesela 0-2 yaş çocuklarda organik olarak çok doğru değil ama ‘Doktor amca gelecek bakacak, orayı temizleyecek, birazcık acıyabilir. Sonrasında, çok kısa sürecek, elimizden geleni yapacağız' herkesin yaşadığı bir süreç olarak normalize ederek çocuğun hazırlanması, sonraki süreçte de daha rahatlatıcı bir şekilde buna yönelik oyuncaklar, hediyeler alınabilir. Güzel bir organizasyon yapılacağından bahsedilip çocuk heveslendirilebilir ve olabildiğince mesela akranlarından duyuyoruz daha önceden sünnet olan çocuklar birazcık abartılı anlatabiliyorlar. Bu süre zarfında kısa süre bu çocuklardan biraz uzak tutmak, aile içinde bu konuyu kapatmak, operasyona yakın bir zamanda söylemek çocukların kaygı seviyelerini kontrol etmelerine daha çok yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.

"Ruh sağlığı uzmanından yardım alarak çocuğun bu sürece hazırlanması önemli"

Sünnet olmada 10 yaşını geçen çocukların sünnet sürecine ruh sağlığı uzmanından yardım alarak hazırlanmasının daha uygun olacağını belirten Yenikaynak şöyle konuştu:

"10 yaşını geçen çocuklardaki sünnet operasyonlarına baktığımız zaman çocukların hem yaş dönemi hem hormonal değişimleri farkındalık düzeyleri aynı zamanda sosyal açıdan diğer arkadaşları olduğu için kendilerine yönelik bir öz güven kaybı da farklı hissetme düşünceleri de görebiliyoruz. Bu anlamda biraz kaygıyı tetikliyor bu tip durumlar. Ancak yine de süreye bağlı kalmaya çalışarak ciddi bir sebep yoksa ertelenmesi doğru değil ama erteleniyorsa da belki bir ruh sağlığı uzmanından yardım alarak çocuğun bu sürece hazırlanması, normalize edilmesi yine önemli. Sosyal açıdan herkesin farklı olduğunu, onun da arkadaşlarıyla aynı seviyede olduğunun anlatılması ve rahatlatılması oldukça önemli."